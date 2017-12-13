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Политика
Рябков прокомментировал заявление США о намерениях «задержаться» в Сирии
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    Рябков прокомментировал заявление США о намерениях «задержаться» в Сирии

    16:47  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:18  13 Декабря 2017
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    Рябков прокомментировал заявление США о намерениях «задержаться» в Сирии

    Москва, 13 декабря. США вошли в Сирию без приглашения правительства ближневосточного государства и соответсвующего мандата ООН, их нынешние заявления о намерении «задержаться» вселяют тревогу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. 

    «США вошли в Сирию без приглашения законного правительства этой страны, не имея никакого мандата СБ ООН, который мог бы легитимизировать эти действия. Нынешние заявления о намерении «задержаться» вселяют в нас большую тревогу», — цитирует Рябкова РИА Новости.

    Он добавил, что, по всей видимости, Вашингтон не отказался от планов по смене правительства в САР. Рябков подчеркнул, что пренебрежение, которое Вашингтон демонстрирует к нормам международного права, вызывает удивление.

    Напомним, ранее стало известно, что США считают свою миссию в Сириии не до конца завершенной. Об этом заявила руководитель пресс-центра Государственного департамента США Хезер Науэрт.

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #сирия #рябков #приглашение
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