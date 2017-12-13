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Пуленепробиваемая: экипировку «Ратник» проверили в боевых условиях
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    Пуленепробиваемая: экипировку «Ратник» проверили в боевых условиях

    16:59  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:59  13 Декабря 2017
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    Пуленепробиваемая: экипировку «Ратник» проверили в боевых условиях

    Москва, 13 декабря. В ходе боевых испытаний противник ни разу не смог пробить российскую экипировку солдат второго поколения «Ратник». Об этом рассказал в среду журналистам глава компании «ЦНИИточмаш» Дмитрий Семизоров.

    Он положительно оценивает эффективность использования экипировки.

    «У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты — ни шлемов, ни бронежилетов», — цитирует его слова ТАСС.

    Как отметил Семизоров, третье поколение «Ратника» сможет похвастаться аналогичным уровнем баллистической защиты и меньшим весом. Нынешняя версия весит около 24 кг, однако специалисты рассчитывают облегчить ее на 25-30%.

    Напомним, в начале ноября было опубликовано видео, посвященное испытаниям российской боевой экипировки второго поколения «Ратник», способной защитить бойца от близкого разрыва снарядов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #ратник
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