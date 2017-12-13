Пуленепробиваемая: экипировку «Ратник» проверили в боевых условиях

Москва, 13 декабря. В ходе боевых испытаний противник ни разу не смог пробить российскую экипировку солдат второго поколения «Ратник». Об этом рассказал в среду журналистам глава компании «ЦНИИточмаш» Дмитрий Семизоров.

Он положительно оценивает эффективность использования экипировки.

«У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты — ни шлемов, ни бронежилетов», — цитирует его слова ТАСС.

Как отметил Семизоров, третье поколение «Ратника» сможет похвастаться аналогичным уровнем баллистической защиты и меньшим весом. Нынешняя версия весит около 24 кг, однако специалисты рассчитывают облегчить ее на 25-30%.

Напомним, в начале ноября было опубликовано видео, посвященное испытаниям российской боевой экипировки второго поколения «Ратник», способной защитить бойца от близкого разрыва снарядов.