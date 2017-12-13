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Политика
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Политика
Организация исламского сотрудничества признала Иерусалим столицей Палестины
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    Организация исламского сотрудничества признала Иерусалим столицей Палестины

    17:05  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:05  13 Декабря 2017
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    Организация исламского сотрудничества признала Иерусалим столицей Палестины

    Москва, 13 декабря. Саммит организации исламского сотрудничества призвал объявить восточный Иерусалим столицей Палестины, сообщает местное ТВ со ссылкой на резолюцию.

    В частности, в документе содержится призыв ко всему мировому сообществу призвать Восточный Иерусалим оккупированной столицей палестинского государства.

    Кроме того, страны-участницы Организации исламского сотрудничества призвали членов ООН «защитить статус» Иерусалима. Отмечается, что ОИС готова поднять этот вопрос на Генеральной ассамблее ООН, если Совбез ООН «не примет должных мер».

    Кроме того, представители ОИС потребовали, чтобы власти Израиля «прекратили оккупацию» города. Напомним, что в данный момент в ОИС входят 57 государств.

    Отметим, что соответствующее решение ОИС связано с действиями США. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Иерусалима столицей Израиля. Эта новость вызвала большой резонанс среди мусульманских стран и лидеров стран Европы.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #израиль #иерусалим
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