Алеппо: 250 боевиков ССА отказались от сотрудничества с Турцией в пользу курдов SDF

Алеппо, 13 декабря. Несколько сотен протурецких боевиков из альянса «Свободная сирийская армия» присоединились к курдским «Сирийским демократическим силам».

Курдское информационное агентство «Хавар» сообщило, что на северо-западе провинции Алеппо сразу 250 боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», поддерживаемого Анкарой, решили выйти из-под контроля Турции. Оппозиционеры выразили намерение присоединиться к курдским «Отрядам народной самообороны» из состава «Сирийских демократических сил».

Ранее сообщалось, что Турция и протурецкие боевики ведут регулярные обстрелы курдского района Африн на севере провинции Алеппо и перебрасывают подкрепления через провинцию Идлиб к данному кантону. Эксперты полагают, что Анкара намерена полностью изгнать курдское население из этого района.