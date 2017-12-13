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Алеппо: 250 боевиков ССА отказались от сотрудничества с Турцией в пользу курдов SDF
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    Алеппо: 250 боевиков ССА отказались от сотрудничества с Турцией в пользу курдов SDF

    16:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:53  13 Декабря 2017
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    Алеппо: 250 боевиков ССА отказались от сотрудничества с Турцией в пользу курдов SDF

    Алеппо, 13 декабря. Несколько сотен протурецких боевиков из альянса «Свободная сирийская армия» присоединились к курдским «Сирийским демократическим силам».

    Курдское информационное агентство «Хавар» сообщило, что на северо-западе провинции Алеппо сразу 250 боевиков оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия», поддерживаемого Анкарой, решили выйти из-под контроля Турции. Оппозиционеры выразили намерение присоединиться к курдским «Отрядам народной самообороны» из состава «Сирийских демократических сил».

    Ранее сообщалось, что Турция и протурецкие боевики ведут регулярные обстрелы курдского района Африн на севере провинции Алеппо и перебрасывают подкрепления через провинцию Идлиб к данному кантону. Эксперты полагают, что Анкара намерена полностью изгнать курдское население из этого района.

    Алеппо: 250 боевиков ССА отказались от сотрудничества с Турцией в пользу курдов SDF

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #курды #сса #африн
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