«Пирожки — это допинг»: на Западе сравнили фигуры гимнасток из России и США
Оттава, 13 декабря. Фотография неестественно мускулистой гимнастки из США стала предметом бурного обсуждения среди западных интернет-пользователей на фоне недавнего решения МОК отстранить Россию от Олимпиады за допинговые нарушения.
Житель Канады Ben Campen опубликовал фотоколлаж: слева изображена американская гимнастка Симона Байлз с выпирающими мышцами из-под купальника, а справа — российская гимнастка Алия Мустафина, имеющая обычную, подтянутую фигуру.
«Сразу видно, кто тут на стероидах. Очевидно, что это русская», — комментирует фотографию автор поста.
Its easy to see which one is on steroids It has to be the Russian pic.twitter.com/ENzFxkVeVJ— ben campen (@benfcampen) December 12, 2017
Шутку канадца мгновенно поддержали другие пользователи Twitter, которые указали на новый вид допинга у российских спортсменов — пирожки.
«Конечно это русская. Пирожки!» — пишет Cecilia Anamaria из Европы.
«То есть черный мужчина — русская?» — шутит пользователь из Гамбурга Gab.ai/hansehans.
«Ох эти русские! Что бы они ни сделали, ты никогда этого не заметишь», — поддержал шутку житель Сиднея Nick Mihaleff.
А вот житель Норвегии Brorson отнесся к посту серьезно и указал на то, что употребление допинга в США становится обыденным явлением, однако на это никто не обращает внимания.
«Стероиды свирепствуют в США. Все это становится частью американской культуры», — пишет он.
«Симона Байлз имеет медицинское разрешение принимать амфетамин метилфенидат, чтобы бороться с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Есть лекарства от СДВГ, не содержащие запрещенные вещества, я хохотал над этими оправданиями», — пишет XXX.
Некоторые интернет-пользователи также выложили фотографии раскаченной американской теннисистки Серены Уильямс рядом с изображением ее российской соперницы — стройной Марии Шараповой.
Напомним, что последние несколько лет на российских спортсменов не прекращаются нападки по обвинениям в допинге. В связи с этим МОК запретил российским олимпийцам выступать под флагом своей страны на Играх в Южной Корее.
December 12, 2017
December 13, 2017