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Спорт
«Пирожки — это допинг»: на Западе сравнили фигуры гимнасток из России и США
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    «Пирожки — это допинг»: на Западе сравнили фигуры гимнасток из России и США

    17:19  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:19  13 Декабря 2017
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    «Пирожки — это допинг»: на Западе сравнили фигуры гимнасток из России и США

    Оттава, 13 декабря. Фотография неестественно мускулистой гимнастки из США стала предметом бурного обсуждения среди западных интернет-пользователей на фоне недавнего решения МОК отстранить Россию от Олимпиады за допинговые нарушения.

    Житель Канады Ben Campen опубликовал фотоколлаж: слева изображена американская гимнастка Симона Байлз с выпирающими мышцами из-под купальника, а справа — российская гимнастка Алия Мустафина, имеющая обычную, подтянутую фигуру.

    «Сразу видно, кто тут на стероидах. Очевидно, что это русская», — комментирует фотографию автор поста.

    Шутку канадца мгновенно поддержали другие пользователи Twitter, которые указали на новый вид допинга у российских спортсменов — пирожки.

    «Конечно это русская. Пирожки!» —  пишет Cecilia Anamaria из Европы.

    «То есть черный мужчина — русская?» — шутит пользователь из Гамбурга Gab.ai/hansehans.

    «Ох эти русские! Что бы они ни сделали, ты никогда этого не заметишь», — поддержал шутку житель Сиднея Nick Mihaleff.

    А вот житель Норвегии Brorson отнесся к посту серьезно и указал на то, что употребление допинга в США становится обыденным явлением, однако на это никто не обращает внимания.

    «Стероиды свирепствуют в США. Все это становится частью американской культуры», — пишет он.

    «Симона Байлз имеет медицинское разрешение принимать амфетамин метилфенидат, чтобы бороться с Синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Есть лекарства от СДВГ, не содержащие запрещенные вещества, я хохотал над этими оправданиями», — пишет XXX.   

    Некоторые интернет-пользователи также выложили фотографии раскаченной американской теннисистки Серены Уильямс рядом с изображением ее российской соперницы — стройной Марии Шараповой.

    Напомним, что последние несколько лет на российских спортсменов не прекращаются нападки по обвинениям в допинге. В связи с этим МОК запретил российским олимпийцам выступать под флагом своей страны на Играх в Южной Корее.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #допинг #симона байлз #алия мустафина
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