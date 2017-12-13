Канадские депутаты рекомендовали предоставить летальное оружие Украине

Москва, 13 декабря. Члены комитета по национальной обороне Канады предложили своему правительству выступить с поддержкой в предоставлении Киеву летального оружия. Как говорится в докладе парламентариев по теме «Поддержка Украины Канадой во время кризиса и вооруженного конфликта», Канада должна поддержат предоставление Украине летального оружия при условии, что Киев будет вести активную борьбу с коррупцией.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады.

Эксперты, подготовившие отчет, считают, для Канады настало время рассмотреть вопрос поставок Украине и оборонной военной техники. При этом авторы доклада рекомендуют правительству анонсировать план предоставления безвизового режима для украинцев, а также выступить за введение миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поставки Украине нелетального оружия для того, чтобы укрепить оборонные возможности Киева.