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Канадские депутаты рекомендовали предоставить летальное оружие Украине
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    Канадские депутаты рекомендовали предоставить летальное оружие Украине

    17:10  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:10  13 Декабря 2017
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    Канадские депутаты рекомендовали предоставить летальное оружие Украине

    Москва, 13 декабря. Члены комитета по национальной обороне Канады предложили своему правительству выступить с поддержкой в предоставлении Киеву летального оружия. Как говорится в докладе парламентариев по теме «Поддержка Украины Канадой во время кризиса и вооруженного конфликта», Канада должна поддержат предоставление Украине летального оружия при условии, что Киев будет вести активную борьбу с коррупцией.

    Соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады.

    Эксперты, подготовившие отчет, считают, для Канады настало время рассмотреть вопрос поставок Украине и оборонной военной техники. При этом авторы доклада рекомендуют правительству анонсировать план предоставления безвизового режима для украинцев, а также выступить за введение миротворческой миссии ООН в Донбассе.

    Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать поставки Украине нелетального оружия для того, чтобы укрепить оборонные возможности Киева.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #канада #летальное оружие
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