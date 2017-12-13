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Сирийская делегация вновь молча покинула офис де Мистуры в Женеве
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    Сирийская делегация вновь молча покинула офис де Мистуры в Женеве

    17:55  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:55  13 Декабря 2017
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    Сирийская делегация вновь молча покинула офис де Мистуры в Женеве

    Женева, 13 декабря. Делегация Сирийской Арабской Республики (САР) оставила без заявления прошедшие переговоры по Сирии со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, до сих пор нет никакой информации о ходе статусе переговоров.

    Корреспонденту ФАН удалось заснять прибытие делегации Сирии во главе с постоянным представителем САР при ООН Башаром аль-Джафари к зданию офиса де Мистуры. Также ФАН запечатлел отъезд сирийских дипломатов. Как и накануне, делегация отказалась делать какие-либо заявления и комментировать ход консультаций. В офисе специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры также не комментируют ситуацию.

    Непонятно, о чем договорились стороны и договорились ли. Ранее Башар аль-Джафари заявлял, что сирийское правительство не намерено вести диалог с оппозицией, пока та требует немедленной отставки легитимного президента Сирии Башара Асада. Ожидается, что консультации закончатся к вечеру 14 декабря, после чего стороны сделают заявление для СМИ. Сирийская делегация должна отбыть в Дамаск уже 15 декабря. Отметим, что восьмой раунд Женевских переговоров, стартовавший еще 28 ноября, считается самым продолжительным в их истории.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #оппозиция #оон #дамаск #асад #де мистура #женева #аль-джафари #межсирийские переговоры
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