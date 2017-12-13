Сирия: САА установила контроль над тремя высотами в Бейт-Джинн

Дамаск, 13 декабря. Правительственные войска начинают новую фазу наступления на «Джебхат ан-Нусру»1 в районе Голанских высот.

По данным сирийских источников Сирийская арабская армия и ополченцы из Национальных сил обороны зачистили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) высоты Аль-Ахмара, Аль-Маджахана и Аль-Хаззана в районе Бейр-Джин на юге страны.

Отмечается, что данный успех позволяет САА и ополчению вплотную подойти и развернуть силы около кармана Бейт-Джинн. В ближайшее время район будет разделен на две части, что приведет к полному поражению джихадистов «Ан-Нусры», пишет источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.