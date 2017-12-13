Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Водитель иномарки в Воронеже сбил полицейского и скрылся
Новости Сирии
Сирия: САА установила контроль над тремя высотами в Бейт-Джинн
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА установила контроль над тремя высотами в Бейт-Джинн

    16:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:39  13 Декабря 2017
    354

    Сирия: САА установила контроль над тремя высотами в Бейт-Джинн

    Дамаск, 13 декабря. Правительственные войска начинают новую фазу наступления на «Джебхат ан-Нусру»1 в районе Голанских высот.

    По данным сирийских источников Сирийская арабская армия и ополченцы из Национальных сил обороны зачистили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) высоты Аль-Ахмара, Аль-Маджахана и Аль-Хаззана в районе Бейр-Джин на юге страны.

    Отмечается, что данный успех позволяет САА и ополчению вплотную подойти и развернуть силы около кармана Бейт-Джинн. В ближайшее время район будет разделен на две части, что приведет к полному поражению джихадистов «Ан-Нусры», пишет источник.

    Сирия: САА установила контроль над тремя высотами в Бейт-Джинн

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть