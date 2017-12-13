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Политика
Захарова рассказала от отказе США обменяться с Россией обязательствами о невмешательстве
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    Захарова рассказала от отказе США обменяться с Россией обязательствами о невмешательстве

    16:54  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  13 Декабря 2017
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    Захарова рассказала от отказе США обменяться с Россией обязательствами о невмешательстве

    Москва, 13 декабря. Россия предлагала Вашингтону обменяться письмами о невмешательстве в дела друг друга, однако Вашингтон отказался, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Захарова прокомментировала предложение о том, чтобы Россия и США зафиксировали обязательства не вмешиваться в дела друг друга. Она отметила, что подобные идеи ранее уже были озвучены.

    «Еще в июле российская сторона предложила совершить обмен письмами с соответствующими обязательствами», — рассказала дипломат.

    Она уточнила, что такой принцип уже был зафиксирован 16 ноября 1933 года по просьбе американской стороны. Тогда нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов и глава США Франклин Рузвельт обменялись нотами о праве сторон устраивать жизнь на своей территории по собственному усмотрению.

    Захарова рассказала от отказе США обменяться с Россией обязательствами о невмешательстве

    Однако в этот раз американская сторона отказалась от предложения Москвы.

    «Фактически США продемонстрировали, что не хотят связывать себя никакими обязательствами в данной сфере и считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела других государств», — сделала вывод Захарова.

    Автор: Герман Парло
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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