Путин никогда не позволит уничтожить русских в Донбассе — Стариков

Президент России Владимир Путин никогда не позволит уничтожить русских в Донбассе, об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» заявил писатель Николай Стариков.

Присутствующие в студии политические деятели и эксперты обсуждали принадлежность Крыма. Украинский политолог Василий Вакаров настаивал на том, что присоединение Крыма к России было незаконным, на что российский сенатор Андрей Климов справедливо напомнил Вакарову, что решение о воссоединении полуострова с РФ крымчане принимали на референдуме. Эта процедура полностью соответствует нормам международного права.

После в разговор включился Николай Стариков. Он сказал, что страны Запада пытаются оказывать давление на Россию, но, несмотря на это, РФ успешно противостоит агрессии заокеанских и соседних стран.

«Что говорят американцы? «Даже если вы сдадите нам Донбасс, это вам ничего не даст, мы тут же потребуем Крым». Мы знаем, что если мы дадим им палец, они откусят руку по самый локоть. Здесь важно не что они говорят, а к кому они обращаются. Они прекрасно понимают, что наш нынешний президент никогда не поступится целостностью Крыма. Совершенно очевидно, что нынешний президент, Владимир Путин, никогда не позволит уничтожить русских в Донбассе. Они [американцы] обращаются к элите и говорят о том, что, может быть, в будущем, если во главе России будет кто-то малахольный, то вот он отдаст нам Донбасс и Крым. Вот о чем идет речь», — заявил Стариков.

Он добавил, что сегодня нормальный диалог между Россией и США вряд ли возможен.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, за воссоединение проголосовало абсолютное большинство крымчан.