Порошенко сделал заявление об отношениях Польши и Украины

Киев, 13 декабря. На отношения Украины и Польши не должны влиять исторические события, в будущем двух стран нет места взаимной вражде и ненависти. С таким заявлением выступил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы достигли совместного мнения, что история не должна влиять на стратегический характер украино-польских отношений», — приводят украинские СМИ заявление Порошенко по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Порошенко отметил, что героев прошлого нельзя забывать, также нужно чтить память невинных жертв, но в то же время твердо двигаться вперед. Украинский президент заявил, что прошлого не скорректировать, зато можно изменить сегодняшний день и создать лучшие условия для будущего.

Напомним, 13 декабря Порошенко провел встречу с польским лидером Анджеем Дудой. Совместно они посетили харьковский мемориал жертв тоталитарного режима.

Президенты Польши и Украины также обсудили возможное введение миротворцев ООН на территорию Донбасса. Дуда дал понять, что Польша поддержит соответствующую резолюцию ООН, если она появится.