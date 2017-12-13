Путин объявил благодарность главе Росмолодежи

Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, глава государства поблагодарил Бугаева за активную позицию в общественно-политической жизни российского общества.

Президент также выразил благодарность главе «Общественного телевидения России» Анатолию Лысенко за заслуги в развитии российского телевидения и многолетнюю работу в этой сфере.

Путин поблагодарил представителей аппарата уполномоченного по правам человека, учителей и ученых в регионах и сотрудников информационной службы «Мир 24».

Кроме того, Владимир Путин вручил почетную грамоту российской актрисе Марии Шукшиной.

Ранее сообщалось, что Путин повысил оклады федеральных чиновников. С 1 января 2018 года оклад федеральных гражданских служащих РФ будет повышен в 1,04 раза, говорится в сообщении на сайте правовой информации.