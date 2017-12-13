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Политика
Путин объявил благодарность главе Росмолодежи
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    Путин объявил благодарность главе Росмолодежи

    18:00  13 Декабря 2017
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    Путин объявил благодарность главе Росмолодежи

    Москва, 13 декабря. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Федерального агентства по делам молодежи Александру Бугаеву. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

    В частности, глава государства поблагодарил Бугаева за активную позицию в общественно-политической жизни российского общества.

    Президент также выразил благодарность главе «Общественного телевидения России» Анатолию Лысенко за заслуги в развитии российского телевидения и многолетнюю работу в этой сфере.

    Путин поблагодарил представителей аппарата уполномоченного по правам человека, учителей и ученых в регионах и сотрудников информационной службы «Мир 24».

    Кроме того, Владимир Путин вручил почетную грамоту российской актрисе Марии Шукшиной.

    Ранее сообщалось, что Путин повысил оклады федеральных чиновников. С 1 января 2018 года оклад федеральных гражданских служащих РФ будет повышен в 1,04 раза, говорится в сообщении на сайте правовой информации.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #россия #благодарность
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