Захарова объяснила появление российской скорой помощи на улицах Швеции

Москва, 13 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила появление российской машины скорой помощи на улицах Швеции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Захарова прокомментировала «курьезную историю», которая произошла на днях в Стокгольме. На улицах города внезапно появилась российская машина скорой помощи, что стало предметом оживленной дискуссии в обществе.

«Были и фантазии о вмешательстве Москвы в дела Швеции», — заметила российский дипломат.

«На самом деле наши медики по страшному случаю перевозили гражданина РФ, — объяснила представитель внешнеполитического ведомства России. — И они оказали первую помощь пострадавшему. Слова благодарности от шведской стороны были переданы через наше посольство».

Ранее стало известно, что петербургские медики выполнили свой профессиональный долг, находясь в командировке в Швеции.