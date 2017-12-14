Пресс-конференция Путина: прогноз политолога — главные вопросы, «уступки» оппозиции, хайп от Собчак

В преддверии большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится в четверг, 14 декабря, член Общественной палаты, политолог Сергей Марков поделился с Федеральным агентством новостей прогнозом, о чем может пойти речь в ходе общения главы государства с представителями российских и зарубежных СМИ.

Марков напомнил, что пресс-конференция Путина проходит почти сразу после двух важных событий. Это посещение президентом авиабазы «Хмеймим» в Сирии и его заявление о начале вывода оттуда российских войск. И, это, конечно, озвученное Владимиром Путиным решение принять участие в выборах-2018. Эти два события во многом определят повестку предстоящей пресс-конференции, но не будут ее исчерпывать, считает Сергей Марков.

Политический блок

«Думаю, в пресс-конференции будет несколько частей, — отметил Марков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Первый блок — внешнеполитический, который в первую очередь заинтересует западных журналистов. В этом блоке будет представлена, в том числе, сирийская проблематика, будут даны развернутые оценки, обозначены перспективы. Но перспективы политических переговоров [по Сирии] пока не столь уж ясны, поэтому, думаю, больших новостей по этому поводу не будет. Все новости уже были озвучены. А как пойдут переговоры по линии Турции и Ирана, это пока не очень ясно».

По словам Сергея Маркова, вероятно, прозвучат вопросы от западных журналистов по поводу отношений России и США, по поводу Дональда Трампа, Северной Кореи и т.д. Но эти темы, по мнению политолога, будут меркнуть на фоне главного — начала избирательной кампании по выборам президента России, которые состоятся в марте 2018 года.

Месседжи от Путина

По мнению Сергея Маркова, Владимир Путин, похоже, определился с участием в предстоящих президентских выборах. Это значит, что Путин с высокой долей вероятности останется на президентском посту еще на шестилетний срок, и ему нужно дать понять избирателям, что их ждет в новом политическом цикле.

«В ходе пресс-конференции для Владимира Путина будет главным послать правильные месседжи избирателям, — отметил Марков. — Поэтому, например, будет обсуждаться тема выделения денег на первенца. По сути, это означает, что государство отчасти берет на себя оплату декретного отпуска россиянам в размере десяти тысяч рублей, что, конечно, абсолютно правильное решение».

По словам политолога, явно будет много вопросов по социальной тематике, поскольку с этим у нас, особенно в провинции, отнюдь не все гладко. (Напомним, большинство аккредитованных на пресс-конференцию Путина журналистов — это представители российских региональных СМИ).

«Среди вопросов Путину будут в первую очередь вопросы, касающиеся здравоохранения, — отметил Сергей Марков. — У нас имеет место серьезное недофинансирование здравоохранения, падает его доступность, и от этого возникают огромные проблемы. Министр здравоохранения [Вероника] Скворцова мечется, делает, что может. Но ситуация, когда одновременно происходит старение населения и уменьшение расходов на здравоохранение, имеет очень серьезные последствия. А, поскольку это одна из важнейших проблем в стране, то это будет и одной из важнейших тем пресс-конференции Путина».

Кроме того, по мнению политолога, будет уделено внимание и экономической ситуации в России в целом.

«Думаю, одной из тем станет общая социально-экономическая стагнация, — отметил Сергей Марков. — Мы видим, что экономический блок правительства не справляется с ситуацией уже несколько лет, допускаются серьезные ошибки, которые приводят к социально-экономической стагнации. Объявленный темп экономического роста в один процент — это, по сути, стагнация. Это вызывает депрессивное настроение среди населения. И президент должен преодолеть это депрессивное настроение, он должен в некотором смысле вдохнуть оптимизм. Это будет главным блоком его пресс-конференции».

Оппозиция или «полуоппозиция»?

«Будет еще и третий блок, добавочный», — отметил Сергей Марков, по словам которого, это будет своего рода «уступка» некому оппозиционному лагерю, который, по мнению политолога, в России достаточно силен.

«На сегодня большинство пишущих СМИ в России контролируются оппозицией, — высказал оригинальное суждение Марков. — И для того, чтобы у них был какой-то интерес, нужно пойти на какие-то уступки. Поэтому, думаю, какие-то уступки будут. Тем более, что за последнее время вырисовался тренд на такие уступки. Это и нейтральный флаг на Олимпиаде, это и нежелание властей отреагировать на знаменитое выступление мальчика в бундестаге, это и показ на «Артдокфесте» документального фильма, прославляющего действия неонацистского батальона в Донбассе… Такой тренд есть, и я ожидаю, что он найдет свое продолжение на пресс-конференции — будет некоторая уступка повестки дня оппозиции. Заодно это решит проблему прорыва информационной блокады, потому что, если не будет таких уступок, «полуоппозиция», контролирующая большинство [российских] СМИ, будет просто замалчивать пресс-конференцию президента. Федеральные телеканалы все скажут, а пишущие СМИ поместят тему в «полуизоляцию».

«Хайп» от Собчак

На вопрос, сможет ли взорвать ситуацию аккредитованная на пресс-конференции Ксения Собчак, которая позиционирует себя в том же статусе, что и президент — кандидатом на выборах-2018, Марков ответил так:

«Да нет у них никакого равного статуса. Собчак — это не кандидат в президенты, она не зарегистрировалась, это просто такой пиар, хайп, максимально поднятый средствами массовой информации, которые, еще раз повторю, по большей части контролируются «полуоппозицией». Это навязываемая оппозицией повестка дня».

На вопрос, будет ли у Собчак возможность задать на пресс-конференции какой-то провокационный вопрос, Марков ответил утвердительно.

«Вполне сможет [задать вопрос]. Судя по тому, что [пресс-секретарь президента РФ] Дмитрий Песков был на спектакле Кирилла Серебренникова «Нуреев», он [Песков] вполне может дать ей слово. Но еще раз повторяю, все это навязываемая «полуоппощицией» повестка», — подчеркнул Сергей Марков.

Напомним, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется в полдень в четверг. Текстовая трансляция мероприятия будет доступна на сайте Федерального агентства новостей.