Такое не могут лишь все: киевляне высмеяли желание Кличко водрузить флаг за почти $1,8 млн

Киев, 13 декабря. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в центре Киева надо установить главный и самый большой флаг Украины. Об этом в среду сообщает пресс-служба городской администрации.

«Приезжаешь в США — на каждом здании, аэропорте, учреждении развевается большой государственный флаг», — сокрушается киевский градоначальник.

Он отметил, что киевская администрация определила, что металлический флагшток высотой 75 метров установят на территории музея истории Украины во Второй мировой войне.

По предварительным подсчетам, на установку собираются выделить 47,5 млн гривен (почти 1,8 млн долларов).

Пользователи Сети бурно обсуждают заявление киевского мэра.

Некоторые участники дискуссии считают, что это очередной распил бюджета: «Кличко надолго пропал с радаров, но только, чтобы появиться с фееричным предложением по распилу бюджета Украины: в Киеве необходимо установить самый большой в мире флаг Украины».

Кличко надолго пропал с радаров, но только, чтобы появиться с фееричным предложением по распилу бюджета Украины:

В Киеве необходимо установить самый большой в мире флаг Украины! Высота флагштока 75 метров, вес 85 тонн. Полотно размером 12,5 на 19 метров. Открытие 23 августа 2018. — Ватобот Прохоров (@Probubnist) December 12, 2017

Другие пользователи смеются над Кличко, вспоминая его знаменитые «афоризмы».

Кличко установит самый длинный флагшток с прапором за 2 миллиона

И не нАдА смеяться ,такое "не могут лишь все"!https://t.co/cHsrqyUEM2... — Галина (@_Alina_35_) December 13, 2017

Украинцы напоминают Кличко о том, что в стране царит бедность, коммунальные тарифы растут, но Украине нужен «самый большой флаг».