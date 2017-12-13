Россия требует от Киева прекратить обстрел гражданских объектов в Донбассе — МИД РФ

Москва, 13 декабря. Российские власти поддержали обращение ООН к Украине, в котором организация призывает Киев прекратить обстрелы водоочистной станции в Донбассе и начать выполнять минские соглашения. Об этом в среду заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя недавний доклад миссии ООН по правам человека на Украине.

«Хотели бы напомнить, что обстрелы гражданской инфраструктуры является грубейшим нарушением их международных обязательств», — приводит ее слова корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга в Москве.

По словам Захаровой, сотрудники ООН отметили сокращение числа потерь в ходе вооруженного конфликта в Донбассе, однако гибель гражданского населения все еще имеет место. При этом чаще всего причиной гибели мирных жителей становятся мины-ловушки.