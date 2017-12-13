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Общество
Поклонская удивилась уголовному делу на Украине из-за ее увольнения
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    Поклонская удивилась уголовному делу на Украине из-за ее увольнения

    17:34  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:34  13 Декабря 2017
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    Поклонская удивилась уголовному делу на Украине из-за ее увольнения

    Москва, 13 декабря. Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская удивлена возбуждению уголовного дела на Украине по факту ее незаконного увольнения из генеральной прокуратуры.

    «Даже не ожидала, что по факту моего незаконного увольнения из генеральной прокуратуры Украины в связи с нарушениями закона и моих прав адвокаты добились через суд регистрации уголовного производства», — констатировала российский депутат.

    Она обратила внимание, что обвинению будет сложно добиться справедливости на Украине при действующем руководстве страны.

    «Могу пожелать удачи коллегам-прокурорам из Украины, которые, понятно, при таком руководстве не смогут принять законное решение», — подчеркнула Поклонская.

    Поклонская удивилась уголовному делу на Украине из-за ее увольнения

    Напомним, по словам Поклонской, 21 марта 2014 года бывший президент Украины Виктор Янукович подписал указ о ее выходе из гражданства. Позже, когда полуостров вошел в состав России, она была назначена генеральным прокурором Крыма.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #поклонская #уголовное дело #увольнение #генпрокуратура украина
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