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Общество
Facebook блокирует публикации со ссылками на ресурс Дурова Telegraph
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    Facebook блокирует публикации со ссылками на ресурс Дурова Telegraph

    17:31  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:40  13 Декабря 2017
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    Facebook блокирует публикации со ссылками на ресурс Дурова Telegraph

    Москва, 13 декабря. Социальная сеть Facebook блокирует сообщения пользователей, если в них содержаться ссылки на ресурс Telegraph, созданный основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

    Посты и даже личные сообщения со ссылками на Telegraph мгновенно блокируются в Facebook, а служба поддержки помечает их как «нарушающие правила сообщества» и «небезопасные».

    Компания Facebook пока не называет причину блокировки. В компании Telegram Messenger LLP, которая владеет сервисом Telegraph, также не комментируют данную ситуацию.

    Стоит отметить, что Telegraph является издательским сервисом, который был разработан Павлом Дуровым и командой мессенджера Telegram. Сервис позволяет публиковать текст с фото- и видеоматериалами. Регистрация для этого не требуется. Каждой публикации присваивается уникальная ссылка, которую можно открыть как в мессенджере Telegram, так и на любых сторонних ресурсах.

    Автор: Алексей Громов
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    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #facebook #дуров #telegram #блокировка #telelegraph #ссылки
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