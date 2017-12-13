Facebook блокирует публикации со ссылками на ресурс Дурова Telegraph

Москва, 13 декабря. Социальная сеть Facebook блокирует сообщения пользователей, если в них содержаться ссылки на ресурс Telegraph, созданный основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Посты и даже личные сообщения со ссылками на Telegraph мгновенно блокируются в Facebook, а служба поддержки помечает их как «нарушающие правила сообщества» и «небезопасные».

Компания Facebook пока не называет причину блокировки. В компании Telegram Messenger LLP, которая владеет сервисом Telegraph, также не комментируют данную ситуацию.

Стоит отметить, что Telegraph является издательским сервисом, который был разработан Павлом Дуровым и командой мессенджера Telegram. Сервис позволяет публиковать текст с фото- и видеоматериалами. Регистрация для этого не требуется. Каждой публикации присваивается уникальная ссылка, которую можно открыть как в мессенджере Telegram, так и на любых сторонних ресурсах.