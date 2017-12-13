Визит Путина в Хмеймим сирийцы назвали «встречей Царя и Асада»

Хмеймим, 13 декабря. Жители Сирии на русском языке прокомментировали встречу президента России Владимира Путина и главы САР Башара Асада.

Один из сирийских гражданских активистов Муса Абу Яруб, который оперативно освещает события, происходящие в САР, опубликовал в глобальной Сети фотографию со встречи Владимира Путина и Башара Асада с сирийскими и российскими военнослужащими. При этом в зале присутствовал один из самых известных военачальников САА генерал Сухейль, известный по позывному «Тигр».

В своем комментарии к фотографиям Яруб, который уже долгое время изучает русский язык, написал: «Встреча царя с Асадом и тигром». Участники встречи обсудили текущее положение в Сирии и перспективы дальнейшего политического урегулирования кризиса.

Ранее сообщалось, что во время встречи Путина с президентом Египта переводчик несколько раз обратился к главе России с обращением «Ваше величество».