«Незнайка на Луне»: Трамп летит в космос. Колонка Олега Денежки

Завершается год, а президент США Дональд Трамп, похоже, заболел. У него началась предновогодняя лихорадка. У рядового американца она проявляется в виде обострения любви к оленям и предчувствия послерождественских распродаж. А у президента — припадки политической активности, зуд подписания деклараций и общегалактических заявлений. Одно из самых ярких действий последних дней — подписание новой лунной программы НАСА.

Нет никаких сомнений в том, что спровоцировало такую внезапную пиар-активность Дональда. Как ни странно — это наша страна. Весь год американский президент всерьез рассчитывал на три вещи: Владимир Владимирович не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента России, наша страна надолго завязнет в Сирии и не добьется никаких результатов, а киевский режим, хотя бы к началу 2018 года, решится на эскалацию боевых действий на Донбассе.

И вот не наступила еще и середина декабря, а уже всем ясно: все три надежды Трампа с треском провалились. А учитывая ряд неудач во внутренней политике и катастрофическое падение рейтинга внутри страны, что явно ведет к крупнейшему политическому кризису в США, именно успехи на международном поприще должны были спасти честь мундира президента.

Но не сошлось. Надежды и реальность разошлись в диаметрально противоположные стороны.

Вот Дональд Трамп буквально по два-три раза в день делает «громкие» заявления и совершает аналогичные поступки. Президент США уже неделю подробно и со вкусом рассказывает о том, что он будет делать с Сирией, Асадом, Россией, Европой, о том, почему и как замечательно он в Сирии и на Ближнем Востоке выиграл, а Путин там же проиграл, переносит посольства черт-те откуда черт-те куда и принимает бюджеты и программы.

На противодействие России только в Европе выделено на 2018 год свыше 7 миллиардов долларов. Это при том, что ни в одной европейской стране нет ни одного российского солдата. А американских хоть ртом, хоть чем хотите, кушайте, не обляпайтесь.

То есть 7 миллиардов выделяется на борьбу с призраками и ветряными мельницами. Дон Кихот в ступоре, Санчо Панса – рыдает, Герберт Уэллс потерял дар речи.

Решительно не везет американцам с образованностью президентов. Актеры, фермеры, рабовладельцы-бездельники. Один лишь Бенджамин Франклин, отец-основатель США, прославился изучением Гольфстрима и атмосферного электричества.

Чего же требовать от спекулянта-недоучки Дональда Трампа? Знания космической баллистики и тонкостей пилотируемых полетов? Не смешите навозных мух – они в этом разбираются лучше.

И Дональд Трамп превзошел сам себя. Американцы снова летят на Луну. Что примечательно, я подчеркиваю — снова. Через 47 лет. Почти полвека терпели, а тут понадобилось. То ли забыли там чего, а теперь хватились, то ли пригласительную открытку оттуда получили.

Где-то между строк программы Трампа «Из пушки на Луну» невольно читается вопрос: а американцы на Луну вообще летали? Трампа этот вопрос не интересует, а вот остальное человечество волнует довольно серьезно.

Речь идет о программе «Аполлон». Программе, принятой президентом Джоном Кеннеди. Касалась она пилотируемых космических полетов, которые осуществляло агентства США НАСА. Программа была принята в 1961 году. Цель: изучение лунной поверхности с помощью пилотируемых полетов, в том числе и с высадкой на поверхность этого естественного спутника Земли.

Джон Фицджеральд Кеннеди сформулировал задачу высадки в своей речи, произнесенной 12 сентября 1961 года, а решена она была 20 июля 1969 года в ходе полета «Аполлон-11». Полет изображен на том самом знаменитом видео, где Нил Армстронг на Луне под контролем Базза Олдрина в орбитальном аппарате неуклюже прыгает с лесенки и делает «один маленький шаг для человека и громадный шаг для человечества».

Всего по программе «Аполлон» были совершены шесть успешных высадок астронавтов на Луну, последняя из которых состоялась в 1972 году. А в 1975 году программа была свернута, так как стало ясно: никакого практического смысла, кроме «распальцовки» перед СССР, пилотируемые полеты к Луне не имеют и не могут иметь. С задачей изучения лунной поверхности автоматические станции справляются гораздо лучше. Пример: наш «Луноход».

Что примечательно, в этой программе использовались космический корабль «Аполлон» и серия ракет-носителей «Сатурн», которые были позднее использованы для программы «Скайлэб» и участвовали в советско-американской программе «Союз — Аполлон».

Вопрос: куда они делись? Почему у нас есть «Ангара», являющаяся прямым потомком кораблей-носителей «Восток», разработанных еще Королевым и Челубеем в 1958 году, и также участвовавших в советской лунной программе, а у США не осталось ничего, и они собственных пусков не осуществляют уже почти 30 лет, пользуясь нашими носителями?

Кстати, в ходе выполнения программы «Аполлон» произошли две крупные аварии. Первая — пожар во время наземных испытаний на стартовом комплексе, в результате которого погибли три астронавта — Гриссом, Уайт и Чаффи.

А вторая произошла во время полета корабля «Аполлон-13». В результате взрыва бака с жидким кислородом была разгерметизирована часть спускаемого аппарата, и вышли из строя две из трех батарей топливных элементов. Высадка на Луну была сорвана, астронавты чуть не замерзли насмерть, и с риском для жизни им с трудом удалось вернуться на Землю.

Так были ли американцы на Луне вообще? Против этого факта существует огромное количество аргументов. «За» ровно один. Если бы американцы не высаживались на Луну, то наблюдатели из советского центра управления космическими полетами установили бы этот факт и разоблачили НАСА.

Вы видели фильм «Аполлон-13» с Томом Хэнкском в главной роли? Вы всерьез верите, что можно вывести пилотируемый спускаемый аппарат в нужную точку околоземной орбиты с помощью джойстика от игровой приставки, целясь с помощью перекрестья, нарисованного на стекле иллюминатора?

Вот и я не верю. Тогда, при существующем уровне управления космическими аппаратами, произвести пилотируемую высадку с последующим взлетом и возращением было невозможно. Полеты были практически баллистическими, по заранее программируемой орбите, с минимальной коррекцией и вмешательством человека.

Сейчас пилотируемый полет возможен. Но чтобы создать такую программу «с нуля», необходимы десятки лет, и она будет стоить сотни миллиардов долларов. И начать надо с чего-нибудь менее амбициозного. Ну хотя бы спутник телекоммуникаций самостоятельно запустить. То есть собственным кораблем-носителем обзавестись.

Скромнее надо быть, товарищ, Трамп. Наши люди в булочную на такси не ездят.