«НАТО запугает женщин Восточной Европы»: в России отреагировали на призыв Джоли и Столтенберга
Гости студии программы «Время покажет» на Первом канале объяснили, что скрывается за намерением НАТО защищать женщин от сексуального насилия, о котором на днях сообщили генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и актриса Анджелина Джоли в совместной статье для The Guardian.
Михаил Делягин, российский экономист, публицист и политик, возглавляющий Институт проблем глобализации отметил, что «это нормальная бюрократическая логика».
«Любая организация хочет расширить свою сферу влияния, расширить свой бюджет. НАТО тоже хочет расширить бюджет, причем — по статье, которую проверить нельзя. Раз расширять хаос в мире не получается, потому что мы его временно остановили, решили заняться женщинами», — заявил Михаил Делягин.
При этом он отметил, что одна из существенных проблем в части защиты прав женщин — это поведение миротворцев, о чем свидетельствует «безумное количество докладов ООН».
«Потому что миротворцы из стран НАТО являются одними из ключевых насильников там, где они стоят», — сказал Михаил Делягин.
Его дополнил Илья Кравченко, эксперт Российского совета по международным делам, который напомнил, что НАТО — это военно-политический блок.
«С сексуальным насилием НАТО бороться и не будет. Это просто освоение огромного бюджета. А помимо того, что это деньги, это еще и идеологически мощный мотив. Потому что речь идет об Украине, Востоке и связи с Россией. Ведь для западного сознания, когда говорят о насилии над женщинами, о женщинах легкого поведения, характерно вспомнить Russians», — отметил политолог.
По мнению журналиста Игоря Гмызы, новость о том, что НАТО будет бороться с сексуальным насилием, говорит, «насколько изобретателен наш враг».
«Где НАТО может защищать женщин? Там, где присутствует. Думаю, за эти деньги они будут кошмарить женщин Восточной Европы тем, что их будет насиловать «агрессор». А кого они выставляют главным агрессором? Конечно, Россию. А страх, как известно, очень хорошо продается», — считает Игорь Гмыза.