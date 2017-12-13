«НАТО запугает женщин Восточной Европы»: в России отреагировали на призыв Джоли и Столтенберга

Гости студии программы «Время покажет» на Первом канале объяснили, что скрывается за намерением НАТО защищать женщин от сексуального насилия, о котором на днях сообщили генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и актриса Анджелина Джоли в совместной статье для The Guardian.

Михаил Делягин, российский экономист, публицист и политик, возглавляющий Институт проблем глобализации отметил, что «это нормальная бюрократическая логика».

«Любая организация хочет расширить свою сферу влияния, расширить свой бюджет. НАТО тоже хочет расширить бюджет, причем — по статье, которую проверить нельзя. Раз расширять хаос в мире не получается, потому что мы его временно остановили, решили заняться женщинами», — заявил Михаил Делягин.

При этом он отметил, что одна из существенных проблем в части защиты прав женщин — это поведение миротворцев, о чем свидетельствует «безумное количество докладов ООН».

«Потому что миротворцы из стран НАТО являются одними из ключевых насильников там, где они стоят», — сказал Михаил Делягин.

Его дополнил Илья Кравченко, эксперт Российского совета по международным делам, который напомнил, что НАТО — это военно-политический блок.

«С сексуальным насилием НАТО бороться и не будет. Это просто освоение огромного бюджета. А помимо того, что это деньги, это еще и идеологически мощный мотив. Потому что речь идет об Украине, Востоке и связи с Россией. Ведь для западного сознания, когда говорят о насилии над женщинами, о женщинах легкого поведения, характерно вспомнить Russians», — отметил политолог.

По мнению журналиста Игоря Гмызы, новость о том, что НАТО будет бороться с сексуальным насилием, говорит, «насколько изобретателен наш враг».