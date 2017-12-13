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Политика
Генпрокуратура РФ рассказала, как Киев помогает расследовать дела о «минированиях»
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    Генпрокуратура РФ рассказала, как Киев помогает расследовать дела о «минированиях»

    16:34  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:34  13 Декабря 2017
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    Генпрокуратура РФ рассказала, как Киев помогает расследовать дела о «минированиях»

    Москва, 13 декабря. Пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщила о том, что с 2015 года Украина исполнила три из четырех запросов России о правовой помощи по делам о ложных телефонных сообщениях о террористических актах.

    Как говорится в ответе надзорного ведомства, «украинской стороной к настоящему времени исполнено 3 запроса, сведения об исполнении 1 запроса, направленного в августе 2017 года, отсутствуют».

    При этом основная часть звонков о «минированиях» приходилась с мест концентрации террористов в Сирии, а также из Турции, Украины, США и Канады, о чем ранее заявлял замглавы МВД Игорь Зубов, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее сообщалось, что Россия поддерживает выводы Венецианской комиссии Совета Европы по украинскому закону об образовании, принятому в сентябре 2017 года президентом страны Петром Порошенко.

    Автор: Тимур Румянцев
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