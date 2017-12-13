«Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу»: Соловьев объяснил украинцу, на что способен Саакашвили

Москва, 13 декабря. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев объяснил украинскому эксперту Александру Охрименко, на что способен Саакашвили и почему происходящее на Украине нельзя называть «шоу».

«Чистым шоу» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал последние события в Киеве, в центре которых оказался бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, украинский эксперт Александр Охрименко.

«Прорыв границы – это у вас шоу? Если это шоу, то это оскорбление государства», — ответил на это ведущий.

Соловьева поддержал и российский политолог Дмитрий Куликов, приглашенный на передачу. Он также уточнил у Охрименко, считает ли тот «шоу», в частности, расстрел «Небесной сотни» на Майдане в 2014 году.

«Сотни человек, расстрелянных по найму – это было шоу?» — спросил Куликов.

Однако и такой аргумент не смог убедить Охрименко, он уточнил, что события в Киеве трехлетней давности считает величайшей трагедией, но к происходящему на Украине сегодня не может относиться иначе как к шоу.

Соловьеву и Куликову пришлось напомнить украинскому эксперту, что Саакашвили и сейчас, как в 2014 году, может обратиться «за помощью» к грузинским снайперам, и они снова будут расстреливать людей в центре Киева.

«Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу», — подчеркнул Соловьев.

В свою очередь Куликов заметил, что логика Охрименко свидетельствует о кризисе украинской государственности.

Напомним, осенью и зимой 2017 года Михаил Саакашвили провел в Киеве несколько масштабных митингов, требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко. 8 декабря украинские правоохранительные органы задержали Порошенко по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В настоящее время Саакашвили находится под домашним арестом.

Также ранее стало известно, что грузинские наемники дадут показания в украинском суде по делу о снайперах, которые расстреливали протестующих на Майдане в 2014 году.