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Политика
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Политика
«Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу»: Соловьев объяснил украинцу, на что способен Саакашвили
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    «Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу»: Соловьев объяснил украинцу, на что способен Саакашвили

    16:00  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  13 Декабря 2017
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    «Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу»: Соловьев объяснил украинцу, на что способен Саакашвили

    Москва, 13 декабря. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев объяснил украинскому эксперту Александру Охрименко, на что способен Саакашвили и почему происходящее на Украине нельзя называть «шоу».

    «Чистым шоу» в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвал последние события в Киеве, в центре которых оказался бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, украинский эксперт Александр Охрименко.

    «Прорыв границы – это у вас шоу? Если это шоу, то это оскорбление государства», — ответил на это ведущий.

    Соловьева поддержал и российский политолог Дмитрий Куликов, приглашенный на передачу. Он также уточнил у Охрименко, считает ли тот «шоу», в частности, расстрел «Небесной сотни» на Майдане в 2014 году.

    «Сотни человек, расстрелянных по найму – это было шоу?» — спросил Куликов. 

    Александр Охрименко

    Однако и такой аргумент не смог убедить Охрименко, он уточнил, что события в Киеве трехлетней давности считает величайшей трагедией, но к происходящему на Украине сегодня не может относиться иначе как к шоу.

    Соловьеву и Куликову пришлось напомнить украинскому эксперту, что Саакашвили и сейчас, как в 2014 году, может обратиться «за помощью» к грузинским снайперам, и они снова будут расстреливать людей в центре Киева.

    «Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу», — подчеркнул Соловьев.

    В свою очередь Куликов заметил, что логика Охрименко свидетельствует о кризисе украинской государственности.

    «Когда он вызовет снайперов, это будет не шоу»: Соловьев объяснил украинцу, на что способен Саакашвили

    Напомним, осенью и зимой 2017 года Михаил Саакашвили провел в Киеве несколько масштабных митингов, требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко. 8 декабря украинские правоохранительные органы задержали Порошенко по обвинению в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. В настоящее время Саакашвили находится под домашним арестом.

    Также ранее стало известно, что грузинские наемники дадут показания в украинском суде по делу о снайперах, которые расстреливали протестующих на Майдане в 2014 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #саакашвили #владимир соловьев #охрименко
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