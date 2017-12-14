Сирия: жители Аль-Фуа и Кафрайи вышли на митинг против решения Трампа по Иерусалиму

Идлиб, 13 декабря. Жители городов Аль-Фуа и Кафрайя в провинции Идлиб, оказавшиеся в ловушке между противоборствующими группировками боевиков, молятся за Палестину и обвиняют Израиль в преступлениях против человека, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Люди вышли на митинг против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольства США из Тель-Авива. Как можно увидеть на кадрах, присланных корреспондентом ФАН, сирийцы вместе с детьми вышли на улицы с плакатами, осуждающими ситуацию, спровоцированную решением США.

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Люди обвиняют Израиль в оккупации Палестины, в поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), а также в убийствах, осаде и обстрелах мирного населения.

«В первую очередь мы благодарим Сирийскую арабскую армию (САА), которая сорвала осаду города Дейр-эз-Зор и города Абу-Кемаль. Также мы благодарим ополчение «Хезболлы», Иран и Россию, и всех друзей Сирии, — говорит один из участников митинга. — Мы просим у героев сирийской армии, чтобы они сорвали осаду над районами Аль-Фуа и Кафрайя. Сегодня боевики, которые находятся на фронтах Аль-Фуа и Кафрайя — это боевики «Джунд аль-Акса» (группировка присягнула на верность «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Хочу сказать этим боевикам, что если вы считайте себя арабами, то давайте лучше вместе пойдем и освободим Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) от наших американских и израильских врагов».

Жители Аль-Фуа и Кафрайи также выразили России и Ирану свое признание за то, что обе страны стоят на своем и вместе с сирийским народом ведут борьбу против терроризма.

«Мы говорим спасибо сирийской армии и нашему президенту Башару Асаду. Мы благодарим президентов России и Ирана, лидера «Хезболлы» Хасана Насралла и всех, кто встали на нашу сторону. И пусть Аллах вас хранит», — заявили сирийцы.

Аналогичные митинги прошли в провинции Даръа и ряде населенных пунктов провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.