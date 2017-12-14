Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Героя 11 сентября нашли мертвым в США
Сирия эксклюзив
Сирия: жители Аль-Фуа и Кафрайи вышли на митинг против решения Трампа по Иерусалиму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: жители Аль-Фуа и Кафрайи вышли на митинг против решения Трампа по Иерусалиму

    16:00  14 Декабря 2017
    35

    Сирия: жители Аль-Фуа и Кафрайи вышли на митинг против решения Трампа по Иерусалиму

    Идлиб, 13 декабря. Жители городов Аль-Фуа и Кафрайя в провинции Идлиб, оказавшиеся в ловушке между противоборствующими группировками боевиков, молятся за Палестину и обвиняют Израиль в преступлениях против человека, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    Люди вышли на митинг против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольства США из Тель-Авива. Как можно увидеть на кадрах, присланных корреспондентом ФАН, сирийцы вместе с детьми вышли на улицы с плакатами, осуждающими ситуацию, спровоцированную решением США.

    8 Фото.
    8 Фотографий

    Люди обвиняют Израиль в оккупации Палестины, в поддержке боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), а также в убийствах, осаде и обстрелах мирного населения.

    «В первую очередь мы благодарим Сирийскую арабскую армию (САА), которая сорвала осаду города Дейр-эз-Зор и города Абу-Кемаль. Также мы благодарим ополчение «Хезболлы», Иран и Россию, и всех друзей Сирии, — говорит один из участников митинга. — Мы просим у героев сирийской армии, чтобы они сорвали осаду над районами Аль-Фуа и Кафрайя. Сегодня боевики, которые находятся на фронтах Аль-Фуа и Кафрайя — это боевики «Джунд аль-Акса» (группировка присягнула на верность «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Хочу сказать этим боевикам, что если вы считайте себя арабами, то давайте лучше вместе пойдем и освободим Аль-Кудс (арабское название Иерусалима) от наших американских и израильских врагов».

    Жители Аль-Фуа и Кафрайи также выразили России и Ирану свое признание за то, что обе страны стоят на своем и вместе с сирийским народом ведут борьбу против терроризма.

    «Мы говорим спасибо сирийской армии и нашему президенту Башару Асаду. Мы благодарим президентов России и Ирана, лидера «Хезболлы» Хасана Насралла и всех, кто встали на нашу сторону. И пусть Аллах вас хранит», — заявили сирийцы.

    Аналогичные митинги прошли в провинции Даръа и ряде населенных пунктов провинции Идлиб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сша #сирия #трамп #игил #израиль #асад #иран #хезболла #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #насралла #аль-фуа #кафрайя
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть