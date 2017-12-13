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Сирия сегодня: победа в САР изменила отношение к России, медики ВС РФ возвращаются домой
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    Сирия сегодня: победа в САР изменила отношение к России, медики ВС РФ возвращаются домой

    16:28  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:28  13 Декабря 2017
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    Российские медики оказывают помощь пострадавших от ИГИЛ

    Сирия, 13 декабря. Победа России над ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ — прим. ред.) в Сирии позволила изменить ситуацию на Ближнем Востоке и отношение к Российской Федерации во всем мире. Военные медики возвращаются из САР в пункты постоянной дислокации. Последние новости ближневосточной страны, в материале Федерального агентства новостей.

    Мощная держава

    Победа России над радикальными исламистами в Сирии позволила переломить ситуацию на Ближнем Востоке и изменить отношение к Москве во сем мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Эта победа позволила изменить ситуацию в целом на Ближнем Востоке и кардинальным образом изменила отношение к России», — подчеркнула она.

    Матвиенко

    Спикер Совфеда уверена, что Российскую Федерацию в настоящее время начали вновь воспринимать как «мощную державу, формирующую миропорядок, к которой относятся с огромным уважением». При этом Матвиенко подчеркнула, что защищая Дамаск и его жителей от разгула боевиков, Москва «отстаивала и свои национальные интересы, и интересы всего мира».

    Возвращение военных медиков

    Российские военные медики, помогающие пострадавшему от боевиков ИГИЛ населению Сирии, возвращаются в пункты постоянной дислокации в РФ.

    «Мы готовы были здесь быть до января месяца, взяли с собой елку, планировали здесь встречать Новый год, сказали уехать раньше — уезжаем», — сообщил командир Медицинского отряда специального назначения ВС России Денис Попов.

    Напомним, в течение двух последних лет российские врачи выполняли задачи по оказанию медицинской помощи населению Сирии, помогали в восстановлении медицинской инфраструктуры и обеспечивали снабжение больниц лекарствами и медикаментами.

    Сирия сегодня: победа в САР изменила отношение к России, медики ВС РФ возвращаются домой

    Кроме того, врачи обучали и повышали квалификацию своих сирийских коллег. Это позволило сирийским медицинским работникам постепенно перейти к самостоятельному обслуживанию населения и армии. Как рассказали в военном ведомстве России, с начала операции ВКС РФ в Сирии работало более 200 российских военных медиков.

    Ключ к Женеве

    Оппозиция САР выражает надежду, что конгресс национального диалога в Сочи станет настоящим ключом к женевскому переговорному процессу и даже послужит его продвижению. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на члена объединенной делегации оппозиции в Женеве Ахмеда аль-Асрави.

    Отметим, в настоящее время в Женеве продолжается восьмой раунд межсирийских переговоров под эгидой ООН. Конгресс нацдиалога в САР может пройти в Сочи в феврале.

    Сирия сегодня: победа в САР изменила отношение к России, медики ВС РФ возвращаются домой

    «Я не думаю, что «Сочи» станет альтернативой «Женевы», потому что «Женева» — это международная резолюция, а «Сочи» — это решение, связанное с тремя странами: Россией, Турцией и Ираном. Мы хотели бы, чтобы «Сочи» стал ключом к женевскому пути», — подчеркнул аль-Асрави.

    При этом представитель оппозиции добавил, что не считает переговоры в Женеве провалившимися и продолжает видеть женевский путь основой мирного процесса, которому могут помочь астанинская и сочинская платформы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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