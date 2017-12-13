Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Доказательств нарушения Россией договора РСМД не существует — Захарова
Украина
Украинцы поймали Порошенко на «сладких отношениях» с «агрессором»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинцы поймали Порошенко на «сладких отношениях» с «агрессором»

    16:52  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:55  13 Декабря 2017
    80

    Украинцы поймали Порошенко на «сладких отношениях» с «агрессором»

    Киев, 13 декабря. В Киеве рассказали об очередном предательстве со стороны президента Украины Петра Порошенко и принадлежащей ему кондитерской компании. Поймали Порошенко на лжи из-за фирменного торта компании «Рошен».   

    Пользователь Наталья Петренко в соцсети обвинила украинского президента в том, что компания, название которой придумано самим Порошенко и отсылает к его фамилии, ведет активную торговлю с Россией, как будто забывая о постоянных заявлениях Киева о «российской агрессии» и отсутствии диалога.

    Недовольная дама не только уличила Порошенко, но и сопроводила свое гневное обращение к нему фотографией кондитерского изделия, которое ее друзья получили в Москве. 

    «У нас не война, нет? Мир, дружба, жвачка… Вчера знакомые в Москве заказали «Киевский торт» от «Рошен». Сегодня заказ им доставили. Штрих-код и дата обведены мною. Изготовления киевского завода «Рошен». Выводы делайте сами», — написала Петренко.

    Пользователи Facebook явно не оценили бизнес-успехи Порошенко и его «сладкие отношения» с «агрессором», отметив, что с «агрессором» воюет по воле киевской власти народ Украины, а сам Порошенко в это время занимается личным обогащением. Кроме того, его уличили и в других хитростях.

    «Если бы один Рошен, а крахмальный завод в том же Липецке, а аккумуляторы на заводы Рено. Воюет с «агрессором» народ, но не наши политики»,  — возмутился один из обсуждавших пост Натальи Петренко.

    «Люди страдают и гибнут на войне, а он обогащается. Мы, к сожалению, выбрали худшего из худших. К сожалению...»,  — сокрушается другой пользователь Facebook.

    Напомним, Петр Порошенко входит в пятерку самых богатых украинцев. Его личное состояние оценивается примерно в один миллиард долларов. В декларации за прошлый год украинский лидер указал, что имеет долю в 99 компаниях.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #порошенко #торт #рошен
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть