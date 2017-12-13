Украинцы поймали Порошенко на «сладких отношениях» с «агрессором»

Киев, 13 декабря. В Киеве рассказали об очередном предательстве со стороны президента Украины Петра Порошенко и принадлежащей ему кондитерской компании. Поймали Порошенко на лжи из-за фирменного торта компании «Рошен».

Пользователь Наталья Петренко в соцсети обвинила украинского президента в том, что компания, название которой придумано самим Порошенко и отсылает к его фамилии, ведет активную торговлю с Россией, как будто забывая о постоянных заявлениях Киева о «российской агрессии» и отсутствии диалога.

Недовольная дама не только уличила Порошенко, но и сопроводила свое гневное обращение к нему фотографией кондитерского изделия, которое ее друзья получили в Москве.

«У нас не война, нет? Мир, дружба, жвачка… Вчера знакомые в Москве заказали «Киевский торт» от «Рошен». Сегодня заказ им доставили. Штрих-код и дата обведены мною. Изготовления киевского завода «Рошен». Выводы делайте сами», — написала Петренко.

Пользователи Facebook явно не оценили бизнес-успехи Порошенко и его «сладкие отношения» с «агрессором», отметив, что с «агрессором» воюет по воле киевской власти народ Украины, а сам Порошенко в это время занимается личным обогащением. Кроме того, его уличили и в других хитростях.

«Если бы один Рошен, а крахмальный завод в том же Липецке, а аккумуляторы на заводы Рено. Воюет с «агрессором» народ, но не наши политики», — возмутился один из обсуждавших пост Натальи Петренко.

«Люди страдают и гибнут на войне, а он обогащается. Мы, к сожалению, выбрали худшего из худших. К сожалению...», — сокрушается другой пользователь Facebook.

Напомним, Петр Порошенко входит в пятерку самых богатых украинцев. Его личное состояние оценивается примерно в один миллиард долларов. В декларации за прошлый год украинский лидер указал, что имеет долю в 99 компаниях.