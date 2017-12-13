Сирия готовит танковый кулак для освобождения провинции Идлиб

Дамаск, 13 декабря. Командование сирийской армии готовит ударную группировку войск для военной операции в провинции Идлиб.

Военные источники в Сирии сообщают, что большую часть провинции Идлиб в данный момент контролируют различные исламистские группировки, лидирующую позицию среди которых занимает «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенная в России террористическая организация). Для проведения зачистки региона к границам Идлиба перебрасываются бронетанковые подразделения, имеющие на вооружении БМП-2 и Т-72Б3. Отмечается, что САА будет применять тяжелую артиллерию, наступление поддержат ВВС САР.

За последние сутки по позициям террористов было нанесено несколько десятков авиаударов, одной их первостепенных задач называется освобождение стратегически важной авиабазы Абу ад-Духур, которая с 2015 года находится под контролем исламистов.

Источник сообщает, что на территории находятся военнослужащие Турции, обеспечивающие безопасность в зоне деэскалации в рамках астанинских соглашений.

1 Организация запрещена на территории РФ.