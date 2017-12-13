В Польше задержали организатора «майдана» по украинскому сценарию

Варшава, 13 декабря. Полиция города Жары в Любуском воеводстве на западе Польши задержала местного жителя, призывавшего к организации в Варшаве «майдана» по украинскому сценарию. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на представителя полиции Любуского воеводства.

По данным полиции, 33-летний житель города Жары разместил в соцсетях призывы к массовым беспорядкам с целью насильственного свержения органов государственной власти по украинскому сценарию. Кроме того, мужчина пообещал прихватить с собой на «майдан» несколько «коктейлей Молотова».

«Некоторые интернет-пользователи убеждены, что они анонимны и останутся безнаказанными, часто переходят не только грани хорошего вкуса, но и закона. Следует помнить, что слово, напечатанное на компьютере, имеет аналогичное значение, как и высказанное в реальной жизни», — отметил представитель полиции.

Он также добавил, что национальная полиция Польши предпринимает шаги для борьбы с киберпреступностью, реагируя на любые формы нарушения закона, которые происходят в Интернете.