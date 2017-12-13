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Политика
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Общество
Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста
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    Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста

    16:03  13 Декабря 2017  /обновлено: 16:04  13 Декабря 2017
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    Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста

    Симферополь, 13 декабря. Пользователи Сети восхищаются новым видеороликом, на котором запечатлен Крымский мост, соединивший два берега. 

    Строительные работы идут с опережением графика. Ожидается, что транспортное движение по Крымскому мосту откроют раньше предполагаемого срока.

    В Сети разместили видео, на котором запечатлено, что работы действительно подходят к финишной прямой. Теперь Украина и все приверженцы того, что мост — всего-навсего «фейк», не смогут что-либо противопоставить реалиям.

    Некоторые пользователи подтрунивают над украинцами: «Вранье! Моста нет. Кино всем Мосфильмом рисовали». 

    Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста

    Участники обсуждения в восторге от моста, который засняли на фоне красивого заката: «Солнце засыпало мост золотом! Классный ролик! Отличное событие». 

    Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста

    Напомним, в будущем году планируется запустить движение по автомобильной части моста, а в 2019 году — по железной дороге.

    Автор: Дана Балан
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    #крым #керченский мост #крымский мост
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