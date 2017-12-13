Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста

Симферополь, 13 декабря. Пользователи Сети восхищаются новым видеороликом, на котором запечатлен Крымский мост, соединивший два берега.

Строительные работы идут с опережением графика. Ожидается, что транспортное движение по Крымскому мосту откроют раньше предполагаемого срока.

В Сети разместили видео, на котором запечатлено, что работы действительно подходят к финишной прямой. Теперь Украина и все приверженцы того, что мост — всего-навсего «фейк», не смогут что-либо противопоставить реалиям.

Некоторые пользователи подтрунивают над украинцами: «Вранье! Моста нет. Кино всем Мосфильмом рисовали».

Участники обсуждения в восторге от моста, который засняли на фоне красивого заката: «Солнце засыпало мост золотом! Классный ролик! Отличное событие».

Напомним, в будущем году планируется запустить движение по автомобильной части моста, а в 2019 году — по железной дороге.