Солнце засыпало золотом: опубликовано видео соединившего два берега Крымского моста
Симферополь, 13 декабря. Пользователи Сети восхищаются новым видеороликом, на котором запечатлен Крымский мост, соединивший два берега.
Строительные работы идут с опережением графика. Ожидается, что транспортное движение по Крымскому мосту откроют раньше предполагаемого срока.
Последние метры надвижки с таманской стороны. Ещё один пролёт с керченской, и берега соединятся! #ждеммост #мыстроиммост #стройкавека pic.twitter.com/0ALkLLWnqN— Крымский мост (@Krymsky_bridge) December 13, 2017
В Сети разместили видео, на котором запечатлено, что работы действительно подходят к финишной прямой. Теперь Украина и все приверженцы того, что мост — всего-навсего «фейк», не смогут что-либо противопоставить реалиям.
Некоторые пользователи подтрунивают над украинцами: «Вранье! Моста нет. Кино всем Мосфильмом рисовали».
Участники обсуждения в восторге от моста, который засняли на фоне красивого заката: «Солнце засыпало мост золотом! Классный ролик! Отличное событие».
Напомним, в будущем году планируется запустить движение по автомобильной части моста, а в 2019 году — по железной дороге.