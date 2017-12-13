Телеканал «Известия» включили в пакеты крупнейших кабельных операторов РФ
Москва, 13 декабря. Российский телеканал «Известия» всего за квартал значительно нарастил аудиторию, став сильным игроком отечественного медиарынка.
Новый телеканал «Известия» со старта привлек аудиторию свыше 67 000 000 человек. Он был включен в пакеты крупных кабельных и спутниковых операторов в России — Ростелеком, Триколор, МТС и ряда других. Программы телеканала могут смотреть почти половина жителей страны, а также русскоязычные пользователи Интернета. Создатели телеканала предлагают зрителям классическое телевидение с качественным контентом, который отвечает трендам digital-среды.