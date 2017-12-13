Без России уничтожение ИГИЛ в Сирии было невозможно: эксперт об итогах войны с террористами

Президент России Владимир Путин лично координировал действия ВКС РФ во время операции по освобождению Сирии от террористов, об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Всей этой подготовкой, этой операцией руководил лично Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин. У него хватало сил и на руководство действиями наших военных в Сирии, и на процесс политического урегулирования», — заявила Матвиенко.

Старший научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Россия и лично Владимир Путин внести очень серьезный вклад в укрепление международной безопасности. При этом он отметил, что обеспечение безопасности всего мира — это очень сложная и комплексная проблема.

«Международная безопасность обеспечивается целым комплексом всевозможных направлений. И одно из этих направлений — действия руководителей ведущих стран мира. Кроме того, безопасность обеспечивают законодательные, военные, политические и дипломатические меры», — перечисляет эксперт.

Кроме того, военная операция позволила России укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

«Успехи российских ВКС, которые поддерживали сирийскую правительственную армию во время подавления ИГ1 (запрещено в РФ), бесспорны. Надо отметить, российские ВКС и российские военными были единственными, кто находился в Сирии легитимно, по просьбе законно избранного главы Сирии. Все остальные военные, в том числе американская коалиция и турецкие вооруженные силы, находились в Сирии нелегитимно, поскольку они не имели ни мандата ООН, ни приглашения со стороны сирийского правительства», — напоминает Борис Долгов.

Роль России, по словам эксперта, в подавлении «Исламского государства»1 помогла разрешить целый комплекс ближневосточных проблем.

«Успехи России в урегулировании сирийского кризиса и в подавлении террористических группировок подняли престиж России на арене мировой политики. Сейчас невозможно разрешить ни одну геополитическую проблему без участия России, это очевидно», — подытожил Долгов.

Эксперт напомнил, что Владимир Путин недавно лично посетил военную базу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ о выводе большей части вооруженного контингента РФ из союзного государства.

«Его высказывания и заявления о подавлении ИГИЛ1 — это послание лидерам других стран и подтверждение о том, что Россия сыграла самую важную роль в подавлении ИГИЛ в Сирии. Без России было бы невозможно подавление ИГИЛ и в Сирии, и в Ираке», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.