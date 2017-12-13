Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
 Россия продолжит помогать Сирии в преодолении гумкатастрофы — Захарова
Весь мир
Брюссель объяснил, почему Киев не получит транш в 600 млн евро
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Брюссель объяснил, почему Киев не получит транш в 600 млн евро

    15:45  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  13 Декабря 2017
    52

    Брюссель объяснил, почему Киев не получит транш в 600 млн евро

    Киев, 13 декабря. Еврокомиссия уже отказала Киеву в предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, уточнило представительство Европейского союза на Украине. 

    «По состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи», — говорится в сообщении посольства ЕС.

    Отмечается, что именно из-за этих обстоятельств Брюссель не вправе выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи.

    В связи с этим ЕК призывает Киев завершить внедрение невыполненных мероприятий в рамках действующей программы по поддержке всех заинтересованных сторон, а также сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в сферах, где наблюдается хороший прогресс.

    Напомним, в сентябре представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что для получения очередного транша размером 2 миллиарда долларов Украине необходимо выполнить ряд условий.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #еврокомиссия #транш
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть