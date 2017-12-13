Брюссель объяснил, почему Киев не получит транш в 600 млн евро

Киев, 13 декабря. Еврокомиссия уже отказала Киеву в предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, уточнило представительство Европейского союза на Украине.

«По состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи», — говорится в сообщении посольства ЕС.

Отмечается, что именно из-за этих обстоятельств Брюссель не вправе выделить последний транш действующей программы макрофинансовой помощи.

В связи с этим ЕК призывает Киев завершить внедрение невыполненных мероприятий в рамках действующей программы по поддержке всех заинтересованных сторон, а также сохранять нынешнюю динамику осуществления реформ в сферах, где наблюдается хороший прогресс.

Напомним, в сентябре представитель Международного валютного фонда Джерри Райс заявил, что для получения очередного транша размером 2 миллиарда долларов Украине необходимо выполнить ряд условий.