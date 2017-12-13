Сирия стала позором для Запада и международного сообщества

Женева, 13 декабря. Швейцарские журналисты опубликовали статью о цинизме западных стран по отношению к Сирии.

Журналисты швейцарского издания Neue Zrcher Zeitung Фердинанд Дюр и Элиас Перабо опубликовали статью с резкой критикой европейских стран, которые заняли весьма циничную позицию по отношению к событиям, происходящим в Сирии. Журналисты подчеркнули, что эти события происходят в непосредственной близости от Европы, где десятилетиями принимаются соглашения о защите мирных жителей. При этом мирные жители Сирии этой защиты и помощи не получили, множественные группировки террористов убивали гражданских лиц сотнями, если не тысячами, и только власти Дамаска и их союзники противостояли исламистам.

Интерес к сирийскому конфликту в Европе появился только после серии террористических актов, организованных боевиками в Париже, и массового притока беженцев. При этом риторика властей Франции после этих событий сводилась к вопросу — как избавиться от беженцев.

И сейчас Запад продолжает подогревать конфликт, считают Дюр и Перабо, он способствует милитаризации региона, рассылая оружие и деньги для сомнительных группировок и развязывая руки своим союзникам из Саудовской Аравии.