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Сирия стала позором для Запада и международного сообщества
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    Сирия стала позором для Запада и международного сообщества

    15:36  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:36  13 Декабря 2017
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    Сирия стала позором для Запада и международного сообщества

    Женева, 13 декабря. Швейцарские журналисты опубликовали статью о цинизме западных стран по отношению к Сирии.

    Журналисты швейцарского издания Neue Zrcher Zeitung Фердинанд Дюр и Элиас Перабо опубликовали статью с резкой критикой европейских стран, которые заняли весьма циничную позицию по отношению к событиям, происходящим в Сирии. Журналисты подчеркнули, что эти события происходят в непосредственной близости от Европы, где десятилетиями принимаются соглашения о защите мирных жителей. При этом мирные жители Сирии этой защиты и помощи не получили, множественные группировки террористов убивали гражданских лиц сотнями, если не тысячами, и только власти Дамаска и их союзники противостояли исламистам.

    Интерес к сирийскому конфликту в Европе появился только после серии террористических актов, организованных боевиками в Париже, и массового притока беженцев. При этом риторика властей Франции после этих событий сводилась к вопросу — как избавиться от беженцев.

    И сейчас Запад продолжает подогревать конфликт, считают Дюр и Перабо, он способствует милитаризации региона, рассылая оружие и деньги для сомнительных группировок и развязывая руки своим союзникам из Саудовской Аравии.

    Сирия стала позором для Запада и международного сообщества

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #запад #европа
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