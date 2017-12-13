Китайская компания Leagoo показала бюджетного конкурента iPhone X

Москва, 13 декабря. Китайская компания Leagoo выпустит модель S9, которая является практически полной копией американского iPhone X от компании Apple.

По информации The Verge, на первый взгляд два смартфона совсем не отличаются друг от друга. Дизайн китайского S9 скопирован до самых мельчайших нюансов. Тем не менее китайским разработчикам не удалось обеспечить свой флагман главной «фишкой» iPhone X — системой распознавания лиц Face ID. На задней панели S9 есть сканер для снятия отпечатков пальцев.

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Однако технические характеристики модели существенно уступают модному американскому смартфону. Так, под крышкой S9 можно найти процессор MediaTek P40, шесть гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти.

По словам производителя, смартфон Leagoo будет стоить всего 300 долларов, что в три раза дешевле гаджета Apple.

Напомним, что продажи iPhone X начались в ноябре 2017 года. Почти вся российская партия смартфонов была раскуплена еще в первую неделю продаж. Минимальная стоимость iPhone X в России составляет 79 тысяч рублей.