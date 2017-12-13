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Украина просит у Брюсселя дополнительную финансовую помощь
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    Украина просит у Брюсселя дополнительную финансовую помощь

    15:17  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  13 Декабря 2017
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    Украина просит у Брюсселя дополнительную финансовую помощь

    Киев, 13 декабря. Украина подала в Еврокомиссию новую заявку на получение макрофинансовой помощи от Брюсселя, заявил глава представительства Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

    Мингарелли констатировал, что Киев обратился к Еврокомиссии с просьбой предоставить новый пакет макрофинансовой помощи. По его данным, рассмотрение этой заявки может растянуться на несколько месяцев.

    «Европейская комиссия проведет оценку потребности страны во внешнем финансировании, — цитируют ее украинские СМИ, — и на основании результатов оценки будет решено, целесообразно ли предоставлять новую макрофинансовую помощь».

    Как уточнил Мингарелли, в случае положительного ответа ЕК подаст соответствующее предложение в Европарламент, а также в Совет Европы.

    Украина просит у Брюсселя дополнительную финансовую помощь

    Напомним, за последние три года Евросоюз предоставил Украине макрофинансовую помощь на 3,4 миллиарда евро.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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