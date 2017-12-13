Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
 Россия продолжит помогать Сирии в преодолении гумкатастрофы — Захарова
Общество
Госдума РФ приняла закон о штрафах для мессенджеров
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума РФ приняла закон о штрафах для мессенджеров

    15:10  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:10  13 Декабря 2017
    203

    Госдума РФ приняла закон о штрафах для мессенджеров

    Москва, 13 декабря. Государственная дума России в ходе третьего чтения приняла законопроект об административной ответственности за неисполнение закона о регулировании работы мессенджеров.

    За несоблюдение закона нарушителям грозят штрафные санкции — вплоть до миллиона рублей.

    Согласно тексту документу, для граждан штраф за нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма будет равна 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей.

    Госдума РФ приняла закон о штрафах для мессенджеров

    Уточняется, что бизнесмены, которые ведут свою деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность, как юридические лица. 

    Напомним, основополагающий закон о мессенджерах Госдума приняла весной текущего года.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #госдума рф #мессенджер #штраф #юрлица
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть