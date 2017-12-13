Госдума РФ приняла закон о штрафах для мессенджеров

Москва, 13 декабря. Государственная дума России в ходе третьего чтения приняла законопроект об административной ответственности за неисполнение закона о регулировании работы мессенджеров.

За несоблюдение закона нарушителям грозят штрафные санкции — вплоть до миллиона рублей.

Согласно тексту документу, для граждан штраф за нарушение составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц эта сумма будет равна 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Уточняется, что бизнесмены, которые ведут свою деятельность без образования юридического лица, будут нести административную ответственность, как юридические лица.

Напомним, основополагающий закон о мессенджерах Госдума приняла весной текущего года.