Сирия: жители Алеппо празднуют годовщину освобождения города от террористов

Алеппо, 13 декабря. Жители Алеппо празднуют приближение Рождества и Нового года, а также годовщину победы сирийской и российской армий, освободивших город от террористов, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Жители Алеппо отметили годовщину освобождения Алеппо от терроризма и зажгли огни на самой большой рождественской елке на площади ал-Азизия. Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, все мероприятие сопровождалось музыкой, танцами и патриотическими песнями. Стены домов, выходящих на площадь, были украшены плакатами с сирийским и российским флагами. Наряду с портретом президента Сирии Башара Асада на одном из зданий висит новогоднее поздравление с изображением Деда Мороза, Снегурочки в санях, запряженных тройкой, а на самой картинке красуется надпись «Мира в новом году».

На площади также установлен знак в виде больших цифр, символизирующий следующий год — 2018, на фоне которого местные жители с радостью фотографируются.

Жители Алеппо выразили свою благодарность сирийским и российским войскам за их жертвенность и героизм, проявленный ради защиты Сирии в борьбе против терроризма. Они с оптимизмом ожидают в Новом году большую победу, которую осуществят две армии - сирийская и российская.

Напомним, что Алеппо был освобожден во время спецоперации под кодовым названием «Заря победы». Этот крупнейший город пытались освободить не один год. К полудню 29 ноября 2016 года большая часть территории восточного Алеппо, в которой проживает более 90 тысяч человек, была освобождена от экстремистских группировок.

30 ноября правительственные войска установили полный контроль над стратегически значимым районом Шейх-Саид. 2 декабря из России в Сирию был направлен отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ для разминирования освобожденных от боевиков районов Алеппо. 13 декабря началась зачистка последнего оплота террористов в квартале Салахеддин. 16 декабря отряды САА завершили операцию по освобождению восточной части административного цента провинции Алеппо.

Уже 22 декабря Алеппо был полностью освобожден. На следующий день глава Минобороны Сергей Шойгу доложил об окончании операции президенту РФ Владимиру Путину.