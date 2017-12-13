Познер объяснил, как Путин изменил общественное мнение по вопросу Олимпиады

Москва, 13 декабря. Призывы к бойкоту Олимпиады-2018, участие в которой российские спортсмены смогут принять только под нейтральным флагом, прекратились, как только президент Владимир Путин объявил, что Россия не будет отказываться от участия в Играх.

Таким наблюдением о влиянии российского президента на общественное мнение поделился известный журналист и телеведущий Владимир Познер.

«Когда МОК принял решение, разразилась буря негодования, но вот высказался президент Путин. И представляете, все крики о бойкоте как-то прекратились, как среди людей рядовых, так и среди вовсе не рядовых», — цитирует Познера Sports.ru

Ведущий Первого канала отметил, что те, кто поддерживал идею бойкота, совершенно забыли, что такое решение могло обернуться восьмилетней дисквалификацией для российских спортсменов.

Познер также подчеркнул, что меньше других об отказе от участия в Играх говорили как раз-таки сами спортсмены, для которых участие в Олимпиаде — событие, к которому они готовятся на протяжении всей жизни.