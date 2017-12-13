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Политика
Меджлис пожаловался в ПАСЕ, что Россия не поддается на ультиматумы по Крыму
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    Меджлис пожаловался в ПАСЕ, что Россия не поддается на ультиматумы по Крыму

    15:14  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  13 Декабря 2017
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    Меджлис пожаловался в ПАСЕ, что Россия не поддается на ультиматумы по Крыму

    Москва, 13 декабря. Запрещенный в РФ «Меджлис1 крымско-татарского народа» обратился к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и генсеку Совета Европы с требованием не допустить возвращения российской делегации в Ассамблею.

    В заявлении, принятом на заседании «Меджлиса» в Киеве, члены организации пожаловались, что Россия не поддается на ультиматумы по Крыму. В документе говорится, что Россия не выполнила всех условий, необходимых для возвращения делегации, в частности, не отменила решения о запрете группировки и не вернула Крым Украине.

    Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что России следует возобновить работу в составе ПАСЕ после наложенных в апреле 2014 года санкций  из-за воссоединения Крыма с РФ.

    Комментируя заявление Ягланда, глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков сообщил, что не видит перспективы возвращения российской делегации в ПАСЕ в январе.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #крым #пасе #меджлис
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