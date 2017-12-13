Матвиенко о «победе» Трампа: США хотят примазаться к славе России

Москва, 13 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что США, заявляя о своей победе над террористами ИГ1 в Сирии и Ираке, пытаются присоединиться к славе России.

«Просто даже как-то стыдно это комментировать, — возмутилась Матвиенко. — Мы знаем, кто добился победы. И мир знает, кто добился победы. Но если кто-то хочет примазаться к чужой славе, это тоже видно».

Она также вспомнила и другие «победы» США. По словам Матвиенко, тогда Вашингтону следует похвастать тем, что Ливия исчезла с карты, а Ирак оказался почти полностью разрушен, ведь именно благодаря США данные государства были ввергнуты в гражданскую войну и постоянное противостояние.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая заявила, что «США ведут себя, как самозванцы по объявлению», и рискуют превратиться в голого короля из известной сказки Андерсена. В Кремле также иронически прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США сумели «победить» террористов ИГ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.