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Дамаск: САА ведет переговоры с «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» о перемирии
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    Дамаск: САА ведет переговоры с «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» о перемирии

    15:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  13 Декабря 2017
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    Дамаск: САА ведет переговоры с «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» о перемирии

    Дамаск, 13 декабря. Правительственные войска намерены полностью уничтожить отряды «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Восточная Гута.

    Сирийская правительственная газета «Аль-Ватан» сообщила о начале переговорного процесса между командованием САА и лидерами группировок, контролирующих часть района Восточная Гута в провинции Дамаск. Отмечается, что «Файлак ар-Рахман» ранее входила в состав террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), а «Джейш аль-Ислам» признана террористической в ряде стран.

    Целью соглашения является совместная операция против террористической организации «Джебхат ан-Нусра» с ее последующим изгнанием из Восточной Гуты, а также полное освобождение района от боевиков. В командовании подчеркивают, что боевики, воспользовавшись правом на амнистию, могут вернуться к мирной жизни или продолжить бороться против террористов на стороне правительственных войск.

    Дамаск: САА ведет переговоры с «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» о перемирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #джебхат ан-нусра
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