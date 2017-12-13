Дамаск: САА ведет переговоры с «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» о перемирии

Дамаск, 13 декабря. Правительственные войска намерены полностью уничтожить отряды «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Восточная Гута.

Сирийская правительственная газета «Аль-Ватан» сообщила о начале переговорного процесса между командованием САА и лидерами группировок, контролирующих часть района Восточная Гута в провинции Дамаск. Отмечается, что «Файлак ар-Рахман» ранее входила в состав террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), а «Джейш аль-Ислам» признана террористической в ряде стран.

Целью соглашения является совместная операция против террористической организации «Джебхат ан-Нусра» с ее последующим изгнанием из Восточной Гуты, а также полное освобождение района от боевиков. В командовании подчеркивают, что боевики, воспользовавшись правом на амнистию, могут вернуться к мирной жизни или продолжить бороться против террористов на стороне правительственных войск.

1 Организация запрещена на территории РФ.