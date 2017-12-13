Урна с прахом Хворостовского «нашлась» в Красноярске

Красноярск, 13 декабря. Урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского находится на ответственном хранении в морге, она будет заложена под мемориал, установленный в память об артисте.

В настоящее время рабочая группа по увековечиванию памяти Хворостовского при администрации Красноярского края должна решить, какой именно памятник оперному певцу будет установлен в Красноярске. Первое заседание группы назначено на 15 декабря, сообщил источник ФАН.

В администрации края уточнили, что с родственниками певца все согласовано. Они приедут в Красноярск на торжественные мероприятия и будут присутствовать при закладке капсулы с прахом и установлении мемориала, которые ориентировочно пройдут весной 2018 года.

Напомним, ранее в среду появились сообщения о том, что в Красноярском крае якобы ищут урну с прахом Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне от тяжелого онкологического заболевания в возрасте 55-ти лет. Его прах в соответствии с личной волей артиста был разделен на две части: одна была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, другая, как завещал Хворостовский, была направлена в Красноярск – родной город певца.