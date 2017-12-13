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Урна с прахом Хворостовского «нашлась» в Красноярске
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    Урна с прахом Хворостовского «нашлась» в Красноярске

    14:54  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  13 Декабря 2017
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    Урна с прахом Хворостовского «нашлась» в Красноярске

    Красноярск, 13 декабря. Урна с прахом оперного певца Дмитрия Хворостовского находится на ответственном хранении в морге, она будет заложена под мемориал, установленный в память об артисте.

    В настоящее время рабочая группа по увековечиванию памяти Хворостовского при администрации Красноярского края должна решить, какой именно памятник оперному певцу будет установлен в Красноярске. Первое заседание группы назначено на 15 декабря, сообщил источник ФАН.

    В администрации края уточнили, что с родственниками певца все согласовано. Они приедут в Красноярск на торжественные мероприятия и будут присутствовать при закладке капсулы с прахом и установлении мемориала, которые ориентировочно пройдут весной 2018 года.

    Урна с прахом Хворостовского «нашлась» в Красноярске

    Напомним, ранее в среду появились сообщения о том, что в Красноярском крае якобы ищут урну с прахом Хворостовского.

    Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне от тяжелого онкологического заболевания в возрасте 55-ти лет. Его прах в соответствии с личной волей артиста был разделен на две части: одна была захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве, другая, как завещал Хворостовский, была направлена в Красноярск – родной город певца.

    Автор: Алексей Громов
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    #красноярск #хворостовский #прах
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