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Концепт первого летающего спорткара представлен в Австралии
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    Концепт первого летающего спорткара представлен в Австралии

    15:02  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  13 Декабря 2017
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    Концепт первого летающего спорткара представлен в Австралии

    Канберра, 13 декабря. Австралийский изобретатель Мэтт Пирсон заявил о завершении работы над первым в мире летающим спортивным автомобилем, который будет носить название Airspeeder Alauda Mark 1.

    По словам Пирсона, компания Alauda завершает работу над первым в мире летающим спорткаром. Он добавил, что уже в 2020 году будет организована первая в мире гонка на летающих спорткарах.

    В 2018 году Airspeeder Alauda Mark 1 пройдет первые испытания. Максимая скорость, которую сможет набрать летающий спорткар, будет составлять 250 километров в час. Общий вес автомобиля — 120 килограмм. Разработчики подчеркивают, что уменьшения веса удалось достичь благодаря использованию в конструкции корпуса алюминия и углеродного волокна.

    Однако стоит отметить, что спорткар не сможет долго находиться в воздухе на полной скорости. Максимальный период отрыва от земли будет составлять 10 минут, передает «Ридус».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #спорткар #летающий автомобиль #airspeeder alauda mark 1
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