Концепт первого летающего спорткара представлен в Австралии

Канберра, 13 декабря. Австралийский изобретатель Мэтт Пирсон заявил о завершении работы над первым в мире летающим спортивным автомобилем, который будет носить название Airspeeder Alauda Mark 1.

По словам Пирсона, компания Alauda завершает работу над первым в мире летающим спорткаром. Он добавил, что уже в 2020 году будет организована первая в мире гонка на летающих спорткарах.

В 2018 году Airspeeder Alauda Mark 1 пройдет первые испытания. Максимая скорость, которую сможет набрать летающий спорткар, будет составлять 250 километров в час. Общий вес автомобиля — 120 килограмм. Разработчики подчеркивают, что уменьшения веса удалось достичь благодаря использованию в конструкции корпуса алюминия и углеродного волокна.

Однако стоит отметить, что спорткар не сможет долго находиться в воздухе на полной скорости. Максимальный период отрыва от земли будет составлять 10 минут, передает «Ридус».