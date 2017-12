«О таком влиянии на Ближнем Востоке не мог мечтать даже СССР»: американские журналисты оценили победу Путина в Сирии

Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи Under Putin, Russia increases clout in the Middle East («Благодаря Путину Россия увеличивает свое влияние на Ближнем Востоке»), опубликованной на портале FoxNews.com.

Когда два года назад Россия начала военную кампанию в Сирии, целью президента Владимира Путина было спасти своего союзника от неминуемого поражения и преодолеть международную изоляцию России из-за кризиса на Украине.

Он добился этого и многого другого, установив отношения со многими ключевыми игроками — от Ирана до Саудовской Аравии, Турции и Израиля, и сделав Россию ключевой силой на Ближнем Востоке. О таком влиянии не мог мечтать даже Советский Союз во время холодной войны, который зависел от горстки арабских союзников. И все это при ограниченных ресурсах и большой смелости.

Россия вступила в войну в Сирии после того, как США под руководством президента Барака Обамы отказались от военного участия в конфликте и испортили отношения со своими ключевыми союзниками, включая Израиль и Саудовскую Аравию. В условиях крайне непоследовательной политики Дональда Трампа Россия становилась лишь сильнее на мировой арене. В Сирии ей удалось сыграть на конфликтующих интересах региональных держав и заключить сделки с различными игроками.

Когда Башар Асад попросил Путина о помощи, сирийская армия проигрывала на всех фронтах. Всего за несколько недель российские военные осуществили переброску грузов, необходимых для создания базы в Сирии, и начали воздушную кампанию в конце сентября 2015 года.

Сначала наблюдатели скептически относились к действиям Путина в Сирии, учитывая экономические проблемы России и небольшие шансы на хаотичном сирийском поле боя, где ИГИЛ1 (террористическая группировка, запрещенная в России), боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая группировка, запрещенная в России) и всевозможные группы повстанцев, поддерживаемые Саудовской Аравией, Катаром, Турцией и другими, воевали против Асада.

Многие на Западе и в России предсказывали, что Сирия превратится в новый Афганистан. Однако Путин заявил, что Россия находится в Сирии для борьбы с террористической угрозой, и дал понять, что не даст ситуации зайти в тупик, как это было с советской армией в Афганистане.

Еще одной причиной скептицизма стал кризис российской армии, последовавший за распадом СССР. Но в сирийской кампании мы увидели другую армию — вооруженную высокоточным оружием, хорошо обученную, аккуратно одетую и гордую.

Демонстрация модернизированных арсеналов Москвы также послужила еще одной ключевой цели — показать США и их союзникам по НАТО, что Россия больше не полагается исключительно на ядерное оружие. У нее есть и другое мощное оружие, в том числе крылатые ракеты.

В самом начале кампании Москва была на грани военного конфликта с Анкарой после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский военный самолет на сирийской границе. Но всего несколько месяцев спустя Путин наладил отношения с Турцией, предложив поддержку президенту Реджепу Тайипу Эрдогану после неудачной попытки государственного переворота. Они заключили сделку по Сирии, создав зоны деэскалации, что помогло сократить боевые действия.

Россия также обратилась к другим ключевым игрокам — от Ирана, который решительно поддерживал Асада, до Саудовской Аравии, Катара и других стран, поддерживавших оппозицию. Он также общался с Израилем, чтобы убедиться, что конфликт не навредил их дружеским отношениям.

Российские военные успехи в Сирии и ее сближение с Турцией проложили путь еще одному путинскому дипломатическому перевороту — потеплению в отношениях с Саудовской Аравией, которая была противником Москвы со времен холодной войны.

Объявляя победу в Сирии, Путин дал понять, что Россия там остается. Он планирует превратить военно-морской комплекс советского времени в сирийском порту Тартус в полноценную военно-морскую базу, способную принимать у себя большие корабли.

Российская сторона также подготовила проект соглашения с Египтом, чтобы позволить своим самолетам использовать местные базы — развертывание, невиданное со времен, когда Египет был основным советским союзником на Ближнем Востоке, прежде чем перейти на сторону США в середине 70-х годов XX века.

1 Организация запрещена на территории РФ.