Принят закон об ужесточении наказания за жестокое обращение с животными

Москва, 13 декабря. Госдума РФ на заседании в среду приняла во втором и третьем чтениях законопроект об усилении наказания живодеров и садистов.

Поправки, вносимые в Уголовный кодекс РФ, определяют, что жестокое обращение с животными направлено на причинения им боли или страданий, в том числе из хулиганских или из корыстных побуждений. Если в результате такого обращения животное погибло или получило увечье, деяние будет наказываться штрафом до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

То же преступление, совершенное группой лиц, в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и Интернете, в отношении нескольких животных, будет наказываться штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Законопроект предусматривает и защиту животных, занесенных в Красную книгу. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа таких животных с публичным демонстрированием в Интернете и СМИ будет наказываться лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом до 2 млн рублей.

Напомним, громкий общественный резонанс получило дело «хабаровских живодерок». В августе этого года суд отправил за решетку трех жителей Хабаровска. Двух девушек и юношу признали виновными в жестоких убийствах не менее 15 зверей и птиц, которых они брали из приютов или по объявлениям «Отдам в добрые руки».