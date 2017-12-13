Красноярская прокуратура запретила продавать Bentley за биткоины

Красноярск, 13 декабря. Прокуратора Красноярского края вмешалась в сделку по продаже автомобиля люкс класса Bentley Flying Spur, который директор автосалона хотел продать за биткоины.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, необычное объявление о продаже авто появилось в Интернете. Стоимость машины была указана в криптовалюте и равнялась 55 биткоинам. Сотрудники надзорного ведомства направили директору салона предупреждение, в котором говорилось о недопустимости проведения таких сделок.

В прокуратуре подчеркнули, что «денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве». Таким образом все расчетные операции на территории России должны проводиться в рублях, либо в иностранной валюте «в предусмотренных законом случаях». Использование криптовалюты — в данном случае биткоинов — при совершении автомобильных сделок запрещено, так как ее выпуск и оборот децентрализованы и никем не контролируются.

Стоимость биткоина в настоящее время составляет около 17 тысяч долларов, напоминает «Ura.ru». Таким образом продавец оценил автомобиль в сумму около 55 миллионов рублей. В то же время реальная цена модели Bentley Flying Spur на российском рынке составляет около 11 миллионов рублей.