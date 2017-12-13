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Общество
Красноярская прокуратура запретила продавать Bentley за биткоины
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    Красноярская прокуратура запретила продавать Bentley за биткоины

    15:34  13 Декабря 2017  /обновлено: 15:35  13 Декабря 2017
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    Красноярская прокуратура запретила продавать Bentley за биткоины

    Красноярск, 13 декабря. Прокуратора Красноярского края вмешалась в сделку по продаже автомобиля люкс класса Bentley Flying Spur, который директор автосалона хотел продать за биткоины.

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, необычное объявление о продаже авто появилось в Интернете. Стоимость машины была указана в криптовалюте и равнялась 55 биткоинам. Сотрудники надзорного ведомства направили директору салона предупреждение, в котором говорилось о недопустимости проведения таких сделок.    

    В прокуратуре подчеркнули, что «денежные обязательства должны быть выражены в законном платежном средстве». Таким образом все расчетные операции на территории России должны проводиться в рублях, либо в иностранной валюте «в предусмотренных законом случаях». Использование криптовалюты — в данном случае биткоинов — при совершении автомобильных сделок запрещено, так как ее выпуск и оборот децентрализованы и никем не контролируются. 

    Стоимость биткоина в настоящее время составляет около 17 тысяч долларов, напоминает «Ura.ru». Таким образом продавец оценил автомобиль в сумму около 55 миллионов рублей. В то же время реальная цена модели Bentley Flying Spur на российском рынке составляет около 11 миллионов рублей.

    Автор: Федор Веснин
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    #автомобиль #биткоин #бентли #продажа
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