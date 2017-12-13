Сирия и победа над ИГИЛ: эксперт назвал главные итоги военной операции ВКС РФ
Российская Федерация выводит из Сирийской Арабской Республики (САР). Это стало возможным благодаря разгрому наиболее боеспособных сил международных террористических организаций. Очевидно, эта военная операция войдет в учебники истории. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Посетив 11 декабря 2017 года военную базу Воздушно-космических сил РФ в Хмеймиме президент РФ Владимир Путин поблагодарил солдат и офицеров за службу. Добавить уцелевших террористов, если они вдруг решаться поднять головы, будут оставшийся контингент.
Итоги военный операции
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что у операции России в Сирии есть несколько итогов. И, по большому счету, все они положительные.
«Во-первых, удалось разгромить в Сирии «Исламское государство»1 (запрещено в РФ, — Прим. ФАН). Это крайне важное событие. Когда группировка появилась, то казалось, что это некое исчадие ада, которое вообще невозможно усмирить. В мире буквально началась какая-то эпидемия, тысячи молодых людей из разных стран, которые раньше были вполне себе мирными людьми, устремились на Ближний Восток воевать за псевдохалифат. И чем больше с ним боролись, тем сильнее он становился, тем большее число людей ему сочувствовало. И чем дольше шла война, тем опаснее становилось такое явление, которое условно можно назвать «террористической франшизой». То есть, радикалы называли себя последователями ИГИЛ1 и совершали теракты в разных городах и странах», — пояснил Андрей Иванов.
Но, заметил эксперт, ИГИЛ удалось победить, его лидеры уничтожены, основные силы разбиты. Главное, человечество увидело, что сами по себе прогресс, стремление к мирному созиданию сильнее мракобесия, фанатизма и злости. И немалую роль в этом сыграла именно Россия.
«Во-вторых, Россия смогла сформировать на Ближнем Востоке собственную повестку дня. Внутрисирийское политическое урегулирование идет, прежде всего, по формату Астаны. Этот формат признают и правительство САР, и умеренная оппозиция, и курды, и соседние с Сирией Турция и Иран. То есть, Россия не только военным путем победила террористов, но и предложила наиболее подходящий проект послевоенного устройства. В-третьих, все страны Запада вынуждены считаться со сформированной при посредничестве России политической реальностью в Сирии. Сегодня самые ярые противники Асада не настаивают на его уходе. Сегодня уже никто из солидных лиц не делает прогнозов на тему расчленения Сирии. И это — безусловная заслуга России. В-четвертых, нам удалось закрепиться на Ближнем Востоке», — добавил Андрей Иванов.
По словам эксперта, государства региона увидели, что для решения каких-либо вопросов надо обращаться в Москву, а не в Вашингтон, Брюссель, Эр-Рияд или Анкару. И конечно, вырос авторитет нашей страны на Западе.
«Официально все зубоскалят. Говорят, что победа над ИГИЛ — это их победа. Но внутри себя любые Трампы, Макроны, Мэй стали уважительнее относиться к нашей стране. Нет, любить они нас не стали. Но уже не думают, что наша страна слабая и отсталая. Все теперь убеждены, что Россия — это сильная держава, с современной армией, с четкой политической волей. И главное — наше общество избавилось от «афганского синдрома». В Афганистане наши солдаты победили, а их заставили стыдиться наград. Вся диссидентская, либеральная пресса. Сейчас наши военные возвращаются домой как победители. Крепкие радостные мужчины спускаются с трапа самолета, обнимают жен и детей, радуются возвращению на Родину», — резюмировал Андрей Иванов.
1 Организация запрещена на территории РФ.