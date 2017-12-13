Google назвал самые популярные запросы пользователей в 2017 году

Москва, 13 декабря. Сервис Google представил проект «Год в поиске», в котором собрал все сведения о самых популярных запросах пользователей в 2017 году.

Самым популярным событием в уходящем году стала жеребьевка чемпионата мира по футболу. В список Google также попали чемпионат мира по хоккею, Кубок конфедераций, бойцовский поединок между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором, теракт в метро Санкт-Петербурга, ураган в Москве.

Пользователи сервиса также не смогли остаться равнодушными к новостям об уходе известных людей. Чаще всего юзеры искали информацию о Вере Глаголевой, Михаиле Задорнове, Илоне Новоселовой, Стелле Барановской и лидере американской рок-группы Linkin Park Честере Беннингтоне.

В топ-10 запросов об интернет-мемах вошли фраза «Это фиаско, братан», самый популярный персонаж Рунета ждун, кот вжух, Спанч Боб, а также фраза скандальной Дианы Шурыгиной «На донышке».

Самыми популярными рэп-исполнителями по версии Google стали Oxxxymiron, Facem Гнойный, Хаски, Pharaon, Lil Peep и другие, передает «Вечерняя Москва».