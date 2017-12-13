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Матвиенко: Победа над ИГ в Сирии изменила отношение к России во всем мире
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    Матвиенко: Победа над ИГ в Сирии изменила отношение к России во всем мире

    14:31  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:42  13 Декабря 2017
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    Матвиенко: Победа над ИГ в Сирии изменила отношение к России во всем мире

    Москва, 13 декабря. Победа ВКС РФ над террористами в Сирии позволила изменить ситуацию на Ближнем Востоке и отношение к России во всем мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    По ее словам, победа ВКС РФ над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) продемонстрировала Россию, как «мощную державу», которая способна самостоятельно формировать мировой порядок.

    «Эта победа позволила изменить ситуацию в целом на Ближнем Востоке и кардинальным образом изменила отношение к России… Россия отстаивала в Сирии и свои национальные интересы, и интересы всего мира», — сказала Матвиенко.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В ходе своего визита, глава государства отдал приказ приступить к частичному выводу группировки российских войск из Сирии. Владимир Путин также отметил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе, передает URA.RU.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #иг #террористы
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