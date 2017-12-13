Российские военные медики готовятся покинуть Сирию

Хмеймим (Сирия), 13 декабря. Из Сирийской республики в пункт постоянной дислокации возвращаются российские военные медики.

По словам командира Медицинского отряда специального назначения Вооруженных сил России Дениса Попова, врачи готовы были остаться в САР до января, и в связи с ожиданием встретить Новый год в Арабской республики даже взяли с собой елку.

В течение двух лет российские военные медики оказывали медицинскую помощь населению Сирии, проводили работу по передаче своего опыта, обучению и повышению квалификации сирийских врачей, обеспечивали снабжение больниц и медицинских пунктов лекарственными средствами, а также помогали в восстановлении медицинской инфраструктуры.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российских войск из Сирии.