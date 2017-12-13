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Российские военные медики готовятся покинуть Сирию
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    Российские военные медики готовятся покинуть Сирию

    14:54  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:54  13 Декабря 2017
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    Российские военные медики готовятся покинуть Сирию

    Хмеймим (Сирия), 13 декабря. Из Сирийской республики в пункт постоянной дислокации возвращаются российские военные медики.

    По словам командира Медицинского отряда специального назначения Вооруженных сил России Дениса Попова, врачи готовы были остаться в САР до января, и в связи с ожиданием встретить Новый год в Арабской республики даже взяли с собой елку.

    В течение двух лет российские военные медики оказывали медицинскую помощь населению Сирии, проводили работу по передаче своего опыта, обучению и повышению квалификации сирийских врачей, обеспечивали снабжение больниц и медицинских пунктов лекарственными средствами, а также помогали в восстановлении медицинской инфраструктуры.

    Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе большей части российских войск из Сирии.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #россия #сирия #хмеймим
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